Checo Pérez logró el tercer lugar en GP de Austin

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez logró subirse al podio del Gran Premio de Austin, en Estados Unidos, al alcanzar el tercer puesto de la carrera disputada en el Circuito de Las Américas.

Con la victoria de este domingo el tapatio se mete en el cuarto lugar del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, con un total de 160 puntos, a solo 17 unidades de Valtteri Bottas, que ocupa el tercer lugar.

MAX VERSTAPPEN IS BACK TO WINNING WAYS! 🏁



He holds off Lewis Hamilton for his eighth win of the season, and it means he leads the championship!#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/fbvq7aiXBl