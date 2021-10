A pesar de la polémica, Paola Rojas asegura que su relación con Zague es “cariñosa y amable”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La reconocida presentadora de noticas Paola Rojas y el ex futbolista Luis Alberto Alves, mejor conocido como Zague, protagonizaron uno de los divorcios más polémicos del mundo del entretenimiento luego de que saliera a la luz una infidelidad del brasileño a través de un video sexual.

Sin embargo, a tres años de este escándalo la comunicadora se animó a romper el silencio y revelar cómo es que se lleva actualmente con el padre de sus dos hijos, asegurando que no hay rencores y hasta tienen una “complicidad” que está basada en el cariño y en la amabilidad por todo lo que vivieron.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Paola Rojas se mostró tranquila al ser cuestionada sobre su ex esposo y afirmó que el dolor que pasó a raíz de la infidelidad y separación del ahora comentarista, ya quedaron atrás.

“Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa sino incluso cariñosa y amable“, contó la conductora de Netas Divinas.

Además de hablar de su pasado amoroso, Paola se sinceró sobre el presente y de nueva cuenta desmintió los rumores que aseguran le dió una nueva oportunidad al amor de la mano del cantante chileno Beto Cuevas:

“Vuelvo a aclarar, Beto Cuevas me cae increíble, me gusta muchísimo su trabajo, pero no tenemos una relación, partamos de eso, lo entrevisté y yo creo que les gustó cómo nos veíamos juntos y a partir de ahí empezaron a construir“, concluyó la periodista.

Con estas declaraciones, Paola Rojas se mantiene con el estatus de soltera, mismo con el que se ha descrito desde el año 2018 que se divorció del experto del balón pie. No obstante, si bien la famosa ha asegurado que encontrar una pareja no es una de sus prioridades, no está cerrada al amor.

La periodista de Televisa, Paola Rojas, sorprende con cuerpazo en bikini en Tulum