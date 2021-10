Novia de Peña Nieto “responde” tras polémico video en Roma

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego del tan sonado video de una mujer que le gritó “ratero” al expresidente de México, Enrique Peña Nieto mientras salía de un hotel en Roma, distintas posturas se desataron en las redes sociales, algunas criticando el hecho catalogándolo como una falta de respeto, otros, con cierta empatía.

Sin embargo, a días del suceso, la modelo y actual pareja del exmandatario mexicano, Tania Ruiz, reaccionó a las imágenes donde también fue captada cuando salía del lujoso hotel en la capital italiana.

Cabe destacar que la también empresaria no hizo referencia puntual al bochornoso momento, sino que de forma “sutil”, publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de Instagram, donde pidió no ser juzgada porque no saben lo que ha sufrido. Esto luego de que las fotos fueron difundidas desde el pasado domingo.

En el mensaje, la modelo escribió: “Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”.

Luego acompañó con otra frase, donde relata que: “La felicidad es el objetivo de todos, la vida es cada instante, cada momento. A quien me desee el mal yo le deseo el bien porque cada quien ofrece lo tiene. Yo vine a esta vida a ser feliz y no a complacer a nadie, más poder hacer lo mejor por alguien”.

Cabe recordar que Tania Ruiz, de 34 años, nació el 23 de octubre de 198, por lo que se cree que el momento cuando fue captada con Peña Nieto estaban festejando su cumpleaños.

Tania Ruiz Eichelmann es hija del empresario vinícola Luis José Ruiz Ituarte y de Elizabeth Eichelmann Gómez.

Si bien Ruiz cuenta con carrera como modelo, acaparando distintas portadas de moda, incluso también como empresaria, al lanzar una línea de joyas, lentes y prendas que ella misma diseñó, su fama, a decir de muchos, llegó de la mano de su relación con Enrique Peña Nieto.

Así, Tania Ruiz acaparó la atención de miles, no sólo por su belleza, también por su relación amorosa con el expresidente mexicano, incluso antes de que se hiciera oficial el divorcio con la actriz Angélica Rivera.

Te puede interesar:

VIDEO: Mujer le grita “ratero” al expresidente de México Enrique Peña Nieto al salir de hotel de lujo en Italia

VIDEO: Angélica Rivera reaparece con Alejandro Fernández y levanta rumores

Tania Ruiz dedica mensaje a Enrique Peña Nieto por su cumpleaños número 55