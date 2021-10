Se queda en Ámsterdam: Edson Álvarez enamoró al Ajax y amplió su contrato hasta 2025 [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Llegó en 2019 al Ajax de Países Bajos procedente del América y desde ese momento se ha labrado su camino en el fútbol europeo, en un club que compite por siempre ganar su torneo local e ir a la Champions League. Ahora Edson Álvarez ve en su nuevo contrato parte de lo que ha entregado por esa camiseta.

Hace dos años el equipo neerlandés pagó $17,42 millones de dólares al club americanista para hacerse con los servicios del espigado mediocampista defensivo nacido en Tlalnepantla de Baz. Ya con la suficiente experiencia y conocimiento de la institución, la directiva le renovó y mejoró su contrato hasta el 2025.

Es decir, se lo ampliaron por un año más, porque su firma original era hasta el 30 de junio de 2024.

“El Machín 2025”, con esa frase el club anunció el acuerdo.

Para darle un matiz más emotivo al momento, el mexicano estuvo acompañado de su esposa e hija. Además, miles de fanáticos lo acompañaron y sus compañeros presenciaron el momento

Esta temporada suma 9 partidos de liga y dos goles. Y en su historial con el club, jugó 73 juegos y marcó seis goles.

