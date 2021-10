Ana Bárbara deja ver su body negro al usar un sexy vestido de malla transparente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ana Bárbara luce espectacular como juez en el programa “Tengo talento, mucho talento”, y eso es un buen pretexto para que ella presuma en su cuenta de Instagram imágenes que la muestran luciendo sus sexys atuendos, algo que ha encantado a sus fans. En esta ocasión ella usó medias de red y un vestido de malla transparente que dejó ver su body negro.

A sus 50 años, la reina grupera luce un cuerpo espectacular y no teme al arriesgarse usando prendas llamativas, como un vestido camisero de color verde neón que combinó con botas altas azules; ella hasta compartió un video en el que se le ve afuera de los foros haciendo playback de uno de sus propios temas. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic) View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Ana Bárbara suma otro logro en su larga trayectoria, ya que este año está nominada a dos Premios de la Radio, en las categorías de Artista Femenina del Año y Canción Mariachi del Año. La ceremonia de entrega de esos reconocimientos se llevará a cabo el 10 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by Premios De La Radio (@premiodelaradio)

