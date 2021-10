“Es el hombre de mi vida”: Aylín Mujica asegura que Angélica Rivera sí se enamoró de Enrique Peña Nieto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El matrimonio entre Angélica Rivera y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a su fin en 2019; pero aún sigue dando mucho de qué hablar pues recientemente se reveló que la actriz realmente estuvo muy enamorada de él, versión que surge luego de que circularan rumores sobre un supuesto contrato matrimonial con fines políticos.

Todo sucedió en el programa de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, en donde Chantal Adere confirmó durante una entrevista con Luis Alfonso Borrego que sostiene una estrecha amistad con “La Gaviota”, la cual surgió hace más de 2 décadas, por lo que no está de acuerdo en todo lo que se ha dicho de ella sin que realmente se conozca todo lo que vivió.

“Siempre he tratado de mantener una línea porque es muy fácil hablar, criticar y juzgar cuando no has estado ahí y no has estado cerca. Es muy complicado, yo soy amiga de Angélica y voy a ser amiga de Angélica siempre. Viví con ella cosas increíbles desde muy chavitas, nuestra amistad viene desde hace muy atrás de hace veinte tantos años atrás”, expresó completamente convencida.

Sin embargo, al término de dicha entrevista, la conductora e íntima amiga de Angélica Rivera, Aylín Mujica, reveló que sí hubo amor entre la ex primera dama y Enrique Peña, o por lo menos de parte de la actriz.

“Es muy difícil estar cuestionando y juzgando si no estuviste cerca y ella me lo dijo a mí: ‘Yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí’ y lo que sigue sufriendo porque me imagino”, añadió a los comentarios.

Y aunque no reveló más por respeto y lealtad hacia la que considera su amiga, Mujica reiteró que la protagonista de telenovelas como ‘Destilando Amor’ y ‘La Dueña’, estuvo muy enamorada.

“Me lo dijo claramente: ‘Yo me enamoré mucho, es el hombre de mi vida'”.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se divorciaron después de casi diez años de matrimonio, pero tras su separación se dio a conocer que dicha unión era un acuerdo entre los dos promovido por Televisa, pues al político mexicano le habrían dado a elegir en un catálogo de actrices y escogió a la ex del productor José Alberto Castro.

Dicha versión fue expuesta por la periodista Sanjuana Martínez en su libro “Soy la dueña” en el que adelantó que el matrimonio fue negociado y su convenio finalizaría en el momento en que Peña Nieto dejara la presidencia.

A finales de 2018 cuando Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto hicieron notoria su separación en redes sociales y a principios de 2019 hicieron oficial su divorcio. Casi al mismo tiempo, Peña Nieto se dejó ver paseando en España con la modelo Tania Ruiz, con quien sostiene un noviazgo desde 2019.

