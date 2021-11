Carolina Sandoval se enfrenta las críticas de sus ‘haters’ por celebrar el ‘Día de los Muertos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha provocado sensación con su gran alegría que irradia y contagia a cualquier lugar que llega y justo así es como se ha dejado ver con su celebración en honor a las festividades de “Día de los Muertos”.

Con un gran homenaje a las tradiciones mexicanas es como la ex presentadora de televisión se ha dejado ver en un video donde se le ve a risas gozando, mientras va caracterizada como una Catrina con maquillaje en su cara y algunas flores en el cabello que le van espectacular.

Y es que mientras ella ha grabado un video para la red social de Tik Tok, donde con un audio recrea una situación que ha provocado las carcajadas de ella, sus acompañantes y por supuesto sus seguidores, cabe decir que todos llevaban sus atuendos inspirados en esta fecha tan especial para millones de mexicanos.

Pero muchos usuarios de Instagram no han estado de acuerdo con que Sandoval se mostrará disfrutando de la festividad y así se lo hicieron saber con fuertes comentarios bajo su publicación.

“Si muy bien, pero esta vestimenta tradicional mexicana no es para hacer estos videos, respeta por favor, asi no es”, “​​Ya deja de hacer locuras el halloween ya pasó y además es mexicano, no nos denigres disfrazandote ni te queda, es legado mexicano no lo hagas ni le queda a una payasa como tu”, le han expresado algunos de sus detractores que no han estado de acuerdo que grabara videos de bromas con su atuendo.

Por otro lado muchos de su fieles fans que ya conocen y disfrutan de las locuras de “La Venenosa”, no han tenido problema alguno con su manera de lucirse y se lo hicieron saber en la caja de comentarios.

“¡Buen humor! Ahora te sale Rodolfo del Prado con sus maldades”, “Como me he reido”, “Eso me encanto, tan bella tu”, le han expresado algunos followers.

