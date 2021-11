VIDEO: Así fue el día en que Tom Holland casi se incendia durante una sesión de fotos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ha sido gracias al personaje de “Spiderman” que el actor Tom Holland se ha hecho todo un experto en realizar escenas de mucha demanda física y agudizar sus sentidos para evitar cualquier lesión, y vaya que le ha servido, pues debido a sus rápidos reflejos logró salvarse de terminar gravemente herido durante una sesión fotográfica en donde se utilizaba al fuego como recurso. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

A través de redes sociales ha resurgido un inquietante video que muestra el momento exacto en el que el histrión de 23 años está a punto de prenderse en llamas, esto luego de que el fuego que se utilizaba para dar un toque “diferente” a una sesión fotográfica en la que participaba se saliera de control.

Todo ocurrió en 2019, cuando Tom Holland protagonizó la portada de la revista “Man About Town”, donde un atardecer y mar despampanantes fueron el combo perfecto para que el actor brindara sus mejores poses. Sin embargo, para la producción fue una gran idea agregar otro elemento a la ecuación que no necesariamente funcionó a su favor: fuego.

Lo que comenzó como un día más en la vida del famoso, terminó con tremendo susto para toda la producción, pues el actor se encontraba sentado en una silla con el mar de fondo y una llama de fue junto a él que hacía la escena algo fuera de lo común.

No obstante, los ánimos se calentaron (literalmente), luego de que, gracias al viento, la llamarada creciera a tal punto de que esta se esparció por todo su pantalón, haciendo que pegara un salto para tratar de deshacerse de ella. Afortunadamente lo logró y la experiencia quedó solo en un susto y no tragedia. Checa el momento aquí: View this post on Instagram A post shared by Tom Holland Fan | 🇯🇵 (@tomshollander_spidey)

