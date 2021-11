¿Seguirá en Los Ángeles? Carlos Vela el agente libre más codiciado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras que la Major League Soccer (MLS) llega a su final y mientras un cúmulo de equipos buscan quedarse con el cetro, varios jugadores y técnicos terminan su contrato con sus franquicias, entre ellos el goleador mexicano Carlos Vela.

Entre lesiones y bajo rendimiento, la temporada de Vela no fue la esperada considerando que estaba llamado a ser la figura central de Los Ángeles FC, equipo que quedó fuera de la postemporada del fútbol mexicano.

A pesar de que ha dado guiños de querer quedarse en Los Ángeles FC, el “Bombardero” no tiene nada decidido con respecto a su futuro. El 31 de diciembre finaliza su contrato con el club y el delantero y club no dan señales de querer renovar su lazo contractual, a pesar que Carlos Vela sigue siendo un ídolo en la ciudad.

Tras el fracaso del club angelino las declaraciones sinceras y honestas -como es su personalidad- de Carlos Vela no se hicieron esperar. A su criterio, en el equipo se deben cambiar varias cosas y subir más el nivel.

“Este año no fue el esperado a nivel personal y colectivo. La gente y los compañeros esperaban más de mí. Uno se va molesto con la temporada, porque no estuve ahí, cuando el equipo me necesitó”, declaró Carlos Vela.

En el mismo encuentro con los periodistas destacó que tiene “sed de revancha” para mejorar su nivel, sin embargo, Los Ángeles FC aún no le han realizado una oferta de ampliación de contrato.

Uno de los factores que afectó a Vela fue la pandemia. Antes de ella marcó dos goles en sus primeros dos partidos pero en el regreso a los terrenos de juego no le ha ido bien y ha sido más los partidos que ha visto desde la grada que en los que ha podido estar.

Lejos quedan los números de envidia del delantero mexicano cuando en 2017 fue anunciado como jugador franquicia y figura central de un ambicioso proyecto. Sus 14 goles y 13 asistencias en 28 partidos además le valieron participar en el Mundial de Rusia 2018.

A la espera de lo que decida la directiva angelina, los ánimos de revancha de Vela no decaen: “Vine a la MLS a ganar el título y no he podido hacerlo. Es algo que todavía tengo guardado. Seguiré trabajando, si es que continúo en este equipo y no voy a parar”.

Carlos Vela interesa en la Liga MX

Por más que su última campaña no fue la esperada, los números de Vela en la MLS son impresionantes. En 98 choques ha entregado 69 asistencia y marcado 36 goles.

Por lo tanto tiene cartel y mucho para que diferentes equipos de la Liga MX se aventuren en contratarlo y pagar su no tan ahorrativo contrato. Uno de ellos es Chivas de Guadalajara.

El atacante salió de la cantera rojiblanca y sería un refuerzo que reconciliaría a Ricardo Peláez y Amaury Vergara con la afición, reseñó TV Azteca.

Otro club que estaría sondeando su contratación son los Rayados de Monterrey, quienes están acostumbrados a traer de vuelta a México a grandes figuras aztecas, un ejemplo de ello es el actual entrenador Javier “El vasco” Aguirre.

También se habla de un interés del América. La dirigencia de las Águilas estaría buscando hacerse con Vela para que forme un ataque temible y así optar por todos los títulos.

