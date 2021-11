Cristiano Ronaldo amenaza al Manchester United: CR7 plantea las razones por las que se iría de Old Trafford

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos meses, Cristiano Ronaldo sorprendió a todos por su vuelta al Manchester United. A pesar de que se hablaba de que el destino de CR7 sería el rival de la ciudad, City, finalmente llegó al conjunto que hace vida en Old Trafford. Sin embargo, este sueño podría acabar muy pronto. Los reportes indican que el portugués dejará los “Red Devils” en caso de que el club no clasifique a la próxima UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo a pesar de que no conseguía grandes logros internacionales con la Juventus de Turín, el equipo italiano es un participante recurrente en la competición continental. Pero este puede que no sea el mismo destino con el Manchester United. Los resultados hacen que el club actualmente marche fuera de los puestos de la Champions, cosa que no tolera CR7.

“No está del todo descartado que Ronaldo haga la exigencia de dejar el club al final de la temporada si ve que el United juega en la Europa League, que considera la 2ª división de Europa, el próximo año”, reveló el diario inglés Daily Express.

Te dejamos la tabla de posición de la Premier League, por el momento está liderando el equipo de Chelsea con 26 puntos, 3 puntos por encima de Manchester City. pic.twitter.com/lKf4mAQsrF — Crown City (@ApuestasCrown) November 9, 2021

Sin duda alguna esta es una condición que perturba aún más la continuidad de Ole Gunnar Solskjær al mando de los “Red Devils”. En caso de que los resultados no lleguen y el club siga bajando puestos en la Premier League, el despido del estratega llegaría tarde o temprano.

Actualente, el Manchester United marcha en la sexta posición de la liga inglesa y bajo estas circunstancias está fuera de los puestos de UEFA Champions League, torneo en el cual marcha primero en el Grupo F con siete unidades.

Cristiano Ronaldo hace todo para salvar al Manchester United

Los malos resultados de los “Red Devils” no se deben a la carencia o ausencia de un jugador distinto. CR7 ha respondido a la perfección desde que pisó suelo inglés. El futbolista portugués de 36 años de edad ha jugado 12 partidos en la temporada. En esta cantidad de encuentros Ronaldo ha anotado nueve goles y ha repartido una asistencia. Bruno Fernandes and 'The Problem' — Cristiano Ronaldo this season so far. #mufc pic.twitter.com/flSAoWjQ6W— UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) November 10, 2021

