Hocus Pocus 2: Mira la primera imagen de la película y conoce su fecha de estreno

Las redes sociales se revolucionaron luego de que se dieran a conocer las primeras imágenes del rodaje de la esperada cinta “Hocus Pocus 2”, donde las hermanas Sanderson regresan más misteriosas y espeluznantes que nunca; eso sí, sin dejar de lado el carisma que las hizo robarse el corazón de millones en todo el mundo.

En una imagen publicada por la revista People, los internautas tuvieron un primer vistazo a la actriz Sarah Jessica Parker caracterizada como una de las hermanas Sanderson en su vuelta Salem. Esto, provocó revuelo en redes sociales, pues desde hace más de dos décadas se ha esperado la secuela de la cinta Hocus Pocus, que llegó a las pantallas por primera vez en el año 1993.

En dicha postal se aprecia a la actriz enfundada en un voluminoso vestido de época y con una larga cabellera rubia que no pasó desapercibida para nadie.

Video del rodaje, esta vez es Billy quien ha vuelto a levantarse de la tumba. Qué ilusión todo 😊😊#HocusPocus2 #ElRetornoDeLasBrujas2 pic.twitter.com/kL38IUcUPu — 🏳️‍🌈𝑷𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓⚯͛ (@potter_pan) November 11, 2021

Sin embargo, la cosa no acabó ahí, pues las cámaras también camptaron a Winifred (Bette Midler) y Mary (Kathy Najimy) mientras se encontraban en el set ubicado en Rhode Island. Una de las que más vueltas ha dado en internet, es aquella donde se ve a Midler tapándose con un periódico en el que se lee la frase: “De vuelta después de 300 años”.

Las fotografías y videos que fueron capturados durante las grabaciones de la película no tardaron en viralizarse en internet, por lo que miles de usuarios se apresuraron a compartir su emoción: “Las hermanas por fin juntas”, “No lo puedo creer, por fin” y “Mi sueño de niña, hecho realidad”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Esta previsto que secuela de “Hocus Pocus” llegue a los cines y a la plataforma de streaming Disney+ en otoño de 2022: “¡Ya se están con sus locuras, locuras, locuras! Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy están rodando ‘El retorno de las brujas 2’, disponible a partir del otoño de 2022 en Disney+”. They're already running amok, amok, amok! 🕯 @BetteMidler, @SJP, and @KathyNajimy are in production on #HocusPocus2, coming Fall 2022 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/deTH8HxPjW— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

