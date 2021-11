VIDEO: Más de 40 muertos y miles de afectados por inundaciones en la India y Sri Lanka

Hasta ahora, 41 personas han muerto producto de las fuertes lluvias e inundaciones que han azotado a Sri Lanka y el sureste de la India durante los últimos días. Las autoridades también indicaron que los campos agrícolas han sido destruidos producto de las grandes cantidades de agua, lo que afectará a la economía local en un futuro cercano.

Según el Centro de Gestión de Desastres (DMC) de Sri Lanka, en el país al menos 26 personas murieron y más de 200,000 resultaron afectadas por las precipitaciones durante las últimas dos semanas, la mayoría debido a deslizamientos de tierra y ahogamientos.

Entre las víctimas hay tres miembros de una misma familia que murieron esta semana cuando se produjo un deslizamiento de tierra en el sector de Dambulla, en la provincia Central del país. Los fallecidos eran una madre de 36 años, su hija de 8 años y su sobrina de 13 años.

El monzón del noreste de la India es un fenómeno anual que deja fuertes lluvias desde la Bahía de Bengala hasta el sureste del país que conecta el final del otoño con el principio del invierno en la región. Todos los años deja inundaciones importantes y afecta a miles de personas.

Varias áreas de la provincia meridional de Sabaragamuwa, propensa a inundaciones y deslizamientos de tierra, quedaron bloqueadas e inundadas desde el pasado lunes a causa de las lluvias, dijo a Efe Nushan Sanjeewa, habitante de esta región.

“Estábamos preocupados porque llovió durante dos días seguidos antes de las inundaciones. Nos resultó difícil ir a trabajar porque las carreteras estaban bloqueadas”, dijo, y agregó que las tiendas a lo largo de las carreteras también quedaron bajo el agua.

"Esperamos tormentas eléctricas y chubascos en algunas áreas del país. La mayor precipitación ocurrió en la Provincia Norte durante las últimas 24 horas", dijo hoy a Efe el meteorólogo del Departamento de Meteorología esrilanqués Preethika Jayakod.



En las últimas dos semanas las intensas precipitaciones han causado además torrentes de agua que inundaron calles y vecindarios, dejando vehículos parcialmente sumergidos, provocando la paralización de transportes, la suspensión del suministro eléctrico y retrasos en el servicio ferroviario y aéreo.

