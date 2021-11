Juan Rivera regala los muebles de su hermana Jenni Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de haber dado a conocer que tanto Doña Rosa, Juan Rivera y su esposa Brenda Rivera tienen Covid-19 el tiempo que han pasado en cuarentena ha servido para que el hermano de Jenni Rivera pudiese pensar y, como él lo dijo, deshacerse de algunas cosas que de cierta forma lo han tenido amarrado emocionalmente a Jenni. Por eso ha decidido regalar los muebles de Jenni Rivera.

Sentado en un sofá, Juan Rivera dijo que ya ha llegado el momento en que el deshacerse de estas cosas materiales de Jenni Rivera debe hacerse. Muy sereno y explicando que fueron los muebles que su hermana Jenni Rivera quiso botar cuando se mudó a una casa más grande en el 2010 aproximadamente y que él, en vez de botarlos como le indico Jenni, decidió quedarselos. Por su puesto, los mismo tomaron muchos más valor después de la trágica de la muerte de la cantante.

“Estoy llegando a un punto donde en realidad lo material no importa, el trabajo que he hecho no importa. Dentro de esa vitrina tengo todos los trabajos que he hecho para mi hermana y en realidad desafortunadamente ya no los ocupo. Creo que estoy en un punto donde quiero estar más tranquilo y con los recuerdos que me dejó mi hermana es más que suficiente. Para la empresa de mi hermana no sé si vuelva a trabajar para un proyecto de Jenni Rivera e incluso no sé si quiera”, dijo que Juan Rivera a modo de reflexión.

No sabemos si esto surge después que diera a conocer que la auditoría de las empresas de Jenni Rivera ya estaba lista y que sus sobrinos, Chiquis Rivera y sus hermanos estaban analizando los resultados junto con sus abogados. Ante esto, nadie ha mencionado nada aún. Sólo sabemos que hace unas semanas Chiquis Rivera le pidió a sus fans que rezaran por ella y sus hermanos porque habían pasado días muy difíciles a nivel emocional.

Tal parece que esta vez la familia Rivera está evitando caer en más dimes y diretes a través de las redes sociales y que esperan mantener dentro de la familia los conflictos internos que pudiera haber surgido luego de esto.

