Gisella Aboumrad rompe el silencio tras ser la gran ausente en la final de ‘La Casa de los Famosos’

Muchos se quedaron esperando ver a Gisella Aboumrad en la final de “La Casa de los Famosos“. Los seguidores del reality show de Telemundo querían ver como la actriz de “La Suerte de Loli” recibía a Pablo Montero, participante que quedó en 5to lugar de la competencia.

Sin embargo, los televidentes se quedaron esperando ver a Gisella que no apareció con los demás compañeros. A pesar de que la famosa había promocionando en su Instagram que se estaba preparando para aparecer en la última gala del show, cuando el programa inició transmisiones no estuvo.

La ausencia de Gisella generó muchas sospechas en redes sociales y las teorías no se hicieron esperar. Fue la propia actriz quien explicó las razones por las cuales no pudo participar en la gala final de “La Casa de los Famosos”.

“Hay mucha controversia de porque yo no estuve en la final“, dijo Gisella en Instagram. “Les cuento que es porque mi prueba de COVID salió positiva. Estaba esperando para tener la evidencia para enseñárselas“.

Gisella continuó explicando, “Estamos esperando el resultado de la segunda prueba para saber si fue un falso positivo. Yo no tengo ningún síntoma, no me siento mal, no tengo temperatura… Me hubiera encantado estar ahí y celebrar a la ganadora“.

Finalmente, Gisella dijo que esperaba que todos sus compañeros tuvieran más trabajo, salud y bendiciones tras ser parte de este proyecto. La actriz concluyó el video felicitando a Alicia por el triunfo.

Gisella Aboumrad explica porque no estuvo en la final de #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF pic.twitter.com/9GnPgAUetl— NovelaLounge (@NovelaLounge) November 16, 2021

