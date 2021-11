Lluvia de billetes en el freeway: caen bolsas de dinero de un camión blindado en el área de San Diego

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las autopistas de California se puede ver de todo, desde los más terribles accidentes, autos sin conductor y hasta aviones que aterrizan de emergencia. El viernes en el área de San Diego, algo nuevo: una lluvia de billetes tapizó el pavimento.

Un vehículo blindado que se dirigía a una oficina federal de depósitos tuvo un raro problema mientras circulaba por el Freeway 5 a la altura de Carlsbad al caer bolsas llenas de dinero para que luego los billetes comenzaran a volar sobre la autopista.

El video de un usuario de Instagram ilustra la bizarra escena en la que algunas personas se apresuran a recoger billetes del suelo.

Algunas personas fueron arrestadas. Un oficial del California Highway Patrol explicó que muchos autos empezaron a detenerse a un costado de la autopista en dirección norte para tratar de recoger el dinero. El tráfico tuvo que detenerse por completo.

El oficial dijo ante una cámara que quienes hayan tomado dinero deben devolverlo porque existe mucho video como evidencia y las autoridades, incluyendo el FBI, buscarán a quienes hayan robado. “Turn in that cash!” says CHP .. regarding the raining money on the 5 in Carlsbad. Listen … pic.twitter.com/VWgZLOD3WT— Eric Kahnert (@EricNews8) November 19, 2021

Quienes tengan información pueden comunicarse a la oficina del CHP en Vista. Según testigos, fue mucho el dinero recogido.

