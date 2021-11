El Club León y su ambicioso deseo en la Liguilla: “Me gustaría que mi equipo logre ser como el Manchester City o la selección de España”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El entrenador argentino Ariel Holan dijo este martes que desea ver jugar al León en la fase final del torneo Apertura mexicano con una identidad definida como la que tienen el Manchester City o la selección española.

“A mí me gustaría que en esta Liguilla mi equipo logre ser como ese Manchester City o la selección de España que ganando o perdiendo en cualquier cancha y ante cualquier rival se muestran con una identidad definida“, explicó.

Holan llegó al León para el torneo de Apertura, certamen en el que dirigirá su primera fase final a partir de este jueves en que su equipo visitará al Puebla, en el juego de ida de los cuartos de final, fase en la que el estratega espera dejar huella.

“Mi equipo tiene una identidad clara y eso quiero dejar en mi primera experiencia en Liguilla, los resultados van por otro lado, aunque claro que quiero ganar. Pero qué mejor hacerlo como lo hacen los mejores equipos del mundo”, subrayó.

A la fase final del torneo mexicano se clasifican ocho equipos que juegan series de eliminación directa.

Ariel Holan fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente en 2017.

León terminó la fase regular del torneo Apertura en el tercer lugar con 29 puntos.

Su próximo rival, Puebla, fue séptimo con 24.

“Tenemos que ser inteligentes, no volvernos locos. No jugar al contragolpe. Debemos imponer nuestra forma porque ellos querrán meternos a su estilo de fuerza“, dijo al comentar lo que espera del partido. View this post on Instagram A post shared by Club León (@clubleon_oficial)

Para el partido de vuelta de los cuartos de final el León recibirá al Puebla el próximo domingo.

