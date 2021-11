Wanda Nara: “Icardi me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Wanda Nara y Mauro Icardi conforman lo que pudiera ser una de las relaciones más polémicas del mundo del fútbol, y aunque al parecer ya se reconciliaron, todo el rollo de su separación aún sigue dando de qué hablar.

Tal como lo afirmó la misma Wanda, en medio del desespero por la ruptura de la relación, Mauro Icardi pensó en ponerle fin a su carrera como futbolista.

En una entrevista con la periodista Susana Giménez, Wanda dio detalles del proceso de separación y confesó el supuesto chantaje del futbolista.

“Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del futbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida”, manifestó la modelo y empresaria.

De hecho, por la prensa francesa se conoció que en medio de todo el lío Icardi dejó de asistir a los entrenamientos con el conjunto parisino, cosa que afectó al equipo que para el momento disputaba partidos de la Liga de Campeones.

En la entrevista también agregó que la sinceridad de Icardi fue un factor fundamental para perdonarlo y volver a la relación.

“Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue y se equivocó. Podría haber pasado de todo, pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido”, sentenció.

Le puede interesar:

La novela entre Icardi y Wanda no acaba y ahora suben la temperatura: El futbolista compartió un desnudo de su mujer en la cama

¿Wanda Nara perdonó la infidelidad de Mauro Icardi? Se fueron a Dubai