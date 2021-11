Armarse hasta los dientes: las Águilas del América prepararán un equipo letal para la próxima Liga MX

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las Águilas del América están peleando por conseguir el campeonato. De la mano de Santiago Solari, el conjunto azulcrema ha mostrado un gran rendimiento y son serios aspirantes al título. Sin embargo, la directiva del club ya piensa en la próxima temporada. Las Águilas buscan plantarle cara a los Tigres y sus millonarias contrataciones.

Así lo reveló Santiago Baños, presidente deportivo de la institución azulcrema. El directivo confirmó que desde este instante están analizando futuras transacciones para potenciar la plantilla.

“Tenemos un proyecto sólido, hemos tenido juntas con el cuerpo técnico para lo del torneo que arranca el año que viene; ya estamos en el análisis de los refuerzos, esperamos poder traer dos o tres jugadores que se incorporen“, reveló en una entrevista con TUDN.

En este sentido, Baños explicó que el dinero no será problema al momento de invertir en una pieza que realmente sea clave y determinante en el esquema, estructura y plan de juego del equipo.

“Cuando se tenga que invertir en algo que realmente valga la pena, y estemos seguros que va a funcionar, lo haremos. El modelo ha cambiado poco a poco, ahora tenemos que ser mucho más analíticos en el tema de los refuerzos dentro de la liga local como en el extranjero porque se están viviendo momentos complicados”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Club América (@clubamerica)

Extranjeros y mexicanos, la clave para el éxito de las Águilas del América

A diferencia de gestiones de clubes como Chivas de Guadalajara, Las Águilas del América buscan establecer un equilibrio entre las fuerzas básicas, futbolistas mexicanos consagrados y refuerzos extranjeros que marquen la diferencia en la institución. Así lo explicó Santiago Baños.

“Pretendemos darle mucha fuerza a las fuerzas básicas y hacer un equilibrio entre los jugadores mexicanos y extranjeros en el primer plantel”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Club América (@clubamerica)

También te puede interesar:

· Una mujer es la razón por la que Haret Ortega tiene problemas con un jugador de las Águilas del América

· “Memo” ejemplar: Guillermo Ochoa no dudó en cumplirle el sueño al hijo del ex futbolista Gerardo Galindo

· Video: momento en el que amenazan con un arma y roban al jugador del Toluca Rubens Sambueza en Colombia