Gerardo Martino llamaría por primera vez a la joven figura del Arsenal de Inglaterra para que vista los colores de El Tri

Marcelo Flores, futbolista del Arsenal de Inglaterra, es el nombre más sonado dentro de la selección mexicana. Luego de estar con El Tri Sub-20 en la Revelations Cup, el mediocampista “Gunner” le habría llamado la atención a Gerardo Martino. El “Tata” tendría la intención de hacerlo debutar ante la selección de Chile.

Flores tiene la oportunidad de representar a Canadá, Inglaterra y México. A pesar de haber probado con los canadienses, Marcelo viene de quedar campeón de la Revelations Cup con México; en este torneo marcó dos goles y fue una pieza clave en el equipo.

Su destacado rendimiento tendría su recompensa. Según informaciones de Mediotiempo, Marcelo Flores será llamado para el próximo partido amistoso de El Tri contra Chile el 8 de diciembre en Austin, Texas.

Esta posibilidad es respaldada por la fecha en que se jugará el encuentro. Gerardo Martino tendrá que llamar a limitados jugadores de la Liga MX porque algunos estarán de vacaciones mientras que otros estarán disputando la final del torneo azteca. Bajo estas circunstancias la premisa será probar alternativas y en este plan entra el futbolista del Arsenal.

Gol de Marcelo Flores!! Un joya 💎 Golazo against the US 1-0 pic.twitter.com/h3UZQQIbT7— García Football Cards (@GFCards) November 16, 2021

Es momento de probar al reemplazo de Andrés Guardado

Ricardo La Volpe advirtió que el “Principito” no llegará al Mundial de Qatar 2022 y que México no cuenta con un “10” talentoso que lo reemplace. Ante esta necesidad sale el nombre de Marcelo Flores. A pesar de que solo tiene 18 años, no está de más que comience a tener roce con el primer equipo, le impulse en su carrera y en su futura labor con El Tri. 6- Six goals in eight appearances for Marcelo Flores 🇲🇽🇨🇦🇬🇧with Arsenal U-18 in the 2021/22 season.



Potential. pic.twitter.com/gGqvLStOiH— OptaJorge (@OptaJorge) November 15, 2021

