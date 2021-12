NFL de luto: exjugador de los Rems Otis Anderson Jr. murió baleado por su padre

El exjugador de los Rams, Otis Anderson Jr. fue encontrado muerto la noche de este lunes en el interior de su residencia en Jacksonville, y la policía arrestó a su padre como el principal sospechoso del crimen.

Según la información suministrada por News4jax, el hecho se registró durante un tiroteo que habría sido generado por el padre del corredor, Otis Lee Anderson, quien también atacó a la madre del futbolista.

El hombre de 52 años es acusado de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, según lo dicho por la Oficina del Sheriff de la localidad. La policía indicó que el tiroteo se registró a eso de las 9:30 de la noche, pero no fue sino hasta este martes cuando se confirmó que el fallecido era Otis Anderson Jr.

The Rams are saddened by the tragic and sudden loss of Otis Anderson Jr. Our sincere condolences are with his family during this very difficult time.



