Pasos a seguir para obtener una licencia de conducir en Colorado si soy indocumentado

Del mismo modo que California, Florida, Illinois, New York y algunos otros estados, Colorado también permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir con restricciones. El estado forma parte de los 15 lugares en Estados Unidos que conceden este privilegio a las personas que no pueden dar pruebas de presencia legal en el país debido a su estatus migratorio vulnerable. Todo esto es posible porque en Colorado existe la SB 13-251, una ley dirigida a este sector de la población que exige como requisito fundamental una prueba de residencia en el estado para conceder privilegios de conducción.

De acuerdo con esta ley, los pasos a seguir para solicitar una licencia de conducir en Colorado siendo indocumentado son los siguientes:

1. Tener un documento que sirva de prueba de residencia en el estado. El solicitante, además, deberá firmar una declaración jurada y presentar una prueba de declaración de impuestos del año inmediato anterior.

2. Si no puede recopilar lo anterior, las autoridades le permite solo firmar la declaración jurada si ha vivido en el estado durante 24 meses. Esta declaración debe ir acompañada de un documento que lo pruebe.

3. Tener a la mano documentos que sirvan de prueba para el nombre, la edad y la identidad. El estado acepta tarjetas consulares, pasaportes extranjeros o documentos militares.

4. Tener Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Este número se tramita en el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

5. Realizar una declaración jurada de que se encuentra tramitando su presencia legal en el país.

6. Una vez se hayan recopilado estos documentos, el solicitante deberá concretar una cita en cualquiera de las siguientes oficinas:

– Denver Central: 1865 W Mississippi Ave, Ste C, Denver CO 80223

– Aurora: 14391 E 4th Ave, Aurora CO 80011

– Colorado Springs: 2446 N Union Blvd, Colorado Springs CO 80909

– Ft. Collins: 3030 S College Ave, Ste 100, Ft Collins CO 80526

– Grand Junction: 222 S 6th, Ste 111, Grand Junction CO 81501

7. Una vez programada la cita, deberá acudir a ella para consignar los documentos mencionados.

8. Aprobar un examen físico y de la vista.

9. Aprobar un examen escrito con preguntas basadas en el manual del conductor del estado.

10. Aprobar un examen de manejo en compañía de un experto evaluador asignado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado.

11. Tomarse una fotografía y proporcionar huellas dactilares.

12. Pagar la tarifa correspondiente al trámite.

Como sucede en los demás estados que las conceden, las licencias de conducir para indocumentados emitidas en Colorado no pueden ser usadas como forma de identificación.

