VIDEO: Gerardo Bazúa se burla de la canción que le dedicó su ex, Paulina Rubio

La cantante mexicana Paulina Rubio genera polémica a donde quiera que vaya, y es que en esta ocasión, en lo que fue su gira de promoción de su más reciente sencillo “Yo soy”, el cual está dedicado a los padres de sus hijos, Nicolás Vallejo Nájera “Colate” y Gerardo Bazúa, no gustó del todo a este último.

Y es que, ante esto, el compositor mexicano respondió a la “chica dorada”; dijo que le provoca mucha gracia su nuevo material: “Yo la invito a que cheque el acta de nacimiento, la verdad, yo estoy en paz, yo no me ciclo en mi vida hablando de mi pasado, yo estoy viviendo un presente muy bello, y en todos los ámbitos, la verdad se los digo de todo corazón y pues […] ya escuché la rola y pues me río”, expresó el artista en los Premios Bandamax.

Además, refirió que su relación con la intérprete de “Yo no soy esa mujer”, ya quedó en el pasado: “Simplemente yo estoy avanzando, yo puedo hablar de mí, y le deseo a ella siempre todo lo mejor, será siempre la mamá de mi hijo y yo le deseo todo el amor de verdad, a manos llenas, es una gran mujer que debe tener todo y tiene todo para ser feliz”.

Por otro lado, rechazó haber recibido dinero por parte de la ex-Timbiriche durante el proceso legal que interpuso en su contra por no dejarle ver a su hijo.

“Yo no voy a hablar de eso porque a mí no me da manutención, entonces no tengo nada que hablar, entonces simplemente tengo que decir: ‘a mí no me mantiene, no me da dinero’. Nunca le he pedido dinero, son estrategias que al principio pusieron los abogados y pues yo no tengo nada qué decir de eso, porque ella muy bien sabe que yo nunca le pedí dinero y nunca he recibido dinero de ella, así que estoy super limpio por esa parte”, manifestó Bazúa

También negó que su expareja pueda tener algún problema por compartir fotos del pequeño Eros en sus redes sociales.

“No, para nada, de hecho, yo nunca voy a hacer pleito por eso, la verdad ¡qué flojera!, imagínate vivir en guerra porque mi hijo sale, ¡ni modo!, yo estoy en la música, su mamá es artista”.

Esto sucedió, después de que otro de sus ex, José María de la Torre, revelara que no pudo reencontrarse con Paulina, pese a que se encontraban en los mismos foros de grabación que su expareja: “Me dijeron hace rato (que estaba Paulina en el foro), pero no coincidimos, ahora sí que venimos a cosas diferentes”.

