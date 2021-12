Thalía usó un vestido que pesaba tres veces más que ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Thalía y el productor y empresario Tommy Mottola celebraron su aniversario de boda demostrando lo muy estables que han sido durante 21 años, cuando todo el mundo no apostaba ni un quinto a esta relación. No solo por los rumores de si ella solo estaba interesada en su dinero, sino también por la diferencia de edad de más de 20 años entre ambos. Pero lo interesante es que Thalía ha revelado que ese día en que se casó con su príncipe azul, su vestido pesada tres veces que lo pesa ella. Es decir, un total de casi 300 libras cuando ella pesa apenas 110 libras.

A Thalía esta fecha la pone muy melancólica y recordó todo lo que ha vivido junto ala lado de su esposo Tommy Mottola y también junto a los dos hijos de ambos. Echando memoria hacia atrás, Thalía reveló al vestido que usó el día de su boda el cual era tan pesado como si se trataran de tres Thalias. Pero no solo fue eso, sino que además ese día hacía un día de nieve y a cero grados del frío en la ciudad de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Fernando Miranda (@fermirandaok)

Lo que mejor tiene grabado en la memoria la estrella mexicana era el frío que hacía “aquella noche helada” de 2000 en la ciudad de Manhattan: “A diez bajo cero caminaba hacia ti, mi amor @tommymottola. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio”, ha dicho Thalía para conmemorar su aniversario con Tommy Mottola. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

El ya famoso vestido de novia de la artista, mismo que ella presumió en su cuenta de Instagram pesaba casi 300 libras. Thalia no sólo tenía ese peso encima sino muchas joyas también, pues él mismo tenía cristales y piedras bordadas y además, manga corta. Esto hizo literalmente Thalia se congelara, pero la emoción de uno de los días más importantes de su vida no fue opacada por nadie. View this post on Instagram A post shared by Miami Event & Wedding Planner (@atlimitevents)

Thalía le dedicó un emotivo mensaje a su esposo: “Enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy, 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. ¡TE AMOOOOO mi amooooor! (sic)”, aseguró la cantante. View this post on Instagram A post shared by Tommy Mottola (@tommymottola)

Sigue leyendo:

¿La recuerdas? Así luce en la actualidad la mansión donde Thalía grabó ‘Marimar’

VIDEO: Se inunda casa de Thalía y la cantante se burla de su desgracia