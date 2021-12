Gaby Spanic opina sobre Pablo Montero tras cantarle a Nicolás Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pablo Montero recibió fuertes críticas después de que se le vio cantarle a Nicolás Maduro en Venezuela. El que fuera participante de “La Casa de los Famosos” fue muy amigo dentro de la casa de Alicia Machado y Gaby Spanic que ambas son venezolanas y reprueban el gobierno de Maduro.

La ex miss Universo declaró a “En Casa con Telemundo” que estaba desilusionada con el cantante.

“Yo no quisiera extenderme mucho en el tema, simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. Que para nosotros, los venezolanos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora, y que yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad, y si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país.

Las cámaras de “Suelta La Sopa” recientemente pudieron hablar con Gaby Spanic y se le preguntó sobre el incidente. Sin embargo, la que fuera protagonista de “La Usurpadora” limitó dar su opinión.

“Pablo Montero tiene una trayectoria importantísima como actor, como cantante. Él controla su vida el controla sus decisiones. No soy quien para juzgar porque no me gusta juzgar a las personas“, dijo Spanic.

