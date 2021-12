Encuentran restos humanos que podrían ser de la mujer embarazada que había sido secuestrada en Miami

La policía del condado de Miami-Dade ha confirmado el hallazgo de restos humanos y que podrían pertenecer a los de la joven embarazada que fue secuestrada en una casa del sur de la Florida. Sin embargo, las autoridades dicen que, por el momento, no pueden confirmar que los restos sean los de Andreae Lloyd, de 27 años.

Al mismo tiempo, también se ha sabido que la policía del condado de Miami-Dade ha detenido al novio de Lloyd. “Un miembro de la familia de Andreae Lloyd había observado a un hombre que resulta ser el novio de la joven en un área densamente boscosa, por la zona entre la 130 avenida y la 328 calle del suroeste. El familiar nos llamó, respondimos de inmediato, vimos al novio y lo arrestamos”, explicó Ángel Rodríguez, detective de la policía.

El hombre, que se ha convertido en el principal sospechoso de la desaparición de la mujer, ha sido interrogado por la policía. Hasta el momento no se tienen más detalles de su declaración.

Rodríguez también explicó ante los medios de comunicación que un perro especializado en encontrar cadáveres también los alertó de que había algo extraño en la misma zona en la que se vio al novio. “I’m worried sick” — Andreae Lloyd’s godmother says her goddaughter is pregnant and a mother of 2. Police are searching for Lloyd after she was forced into a car on Tuesday. If you have any info please contact @MiamiDadePD https://t.co/IdK79ysTo4 pic.twitter.com/9WaX8ZHown— Marcine Joseph (@MJ_Reports) December 8, 2021

Algunos de los familiares de Andreae Lloyd se acercaron al lugar llorando y abrumados por la emoción. La policía dijo que Lloyd estaba trabajando en una casa como cuidadora cuando poco después de la medianoche del martes, un hombre llegó a la casa, la golpeó, la arrastró, la metió en el interior de su automóvil y se fue en dirección desconocida.