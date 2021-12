Noelia rompe su amistad con Javier Ceriani y Elisa Beristain y los acusa de haberle ocasionado un daño irreparable a su representante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hay alguien que ha ventilado todos los casos de acoso y abuso sexual dentro de la industria del entretenimiento, ese es Javier Ceriani que, junto a su compañera de Chisme No Like, Elisa Beristain, han ventilado varios casos en torno a esto. La cantante Noelia ha sido uno de estos tantos y por eso la hemos visto con frecuencia en el programa de farándula número de Youtube dando entrevistas. Pero ahora, Noelia ha roto esta amistad y ha dicho que ambos periodistas le han ocasionado un daño muy grande a una de sus representantes y relacionista pública en México.

“El día de hoy mi amiga y hermana Gabriela Reyes fue víctima de una atrocidad. Gaby, quien desde hace años funge como mi representante en México y relacionista pública no solamente para sino también para mis empresas.-Fue víctima de una atroz difamación dolorosa falsa acusación por parte de Elisa Beristain y Javier Ceriani– La crisis emocional y física en la que se encuentra en estos momentos Gaby no tiene perdón de Dios. No es excusable bajo la sombrilla de un pseudoperiodismo el destruírle la vida a una chica inocente y buena. Por la cual, no solamente respondo por su calidad profesional sino sobretodo por su calidad moral. Hoy le destruyeron la vida a una mujer, a una chica profesional con energía positiva, la cual contagia en todos los lugares donde labora. Es una vergüenza que una mujer como Elisa Beristain, que tiene dos hijas mujeres, pueda con tanta facilidad destruir la vida de una chica que también tiene mamá y familia y jamás le ha hecho daño a nadie. Hace unos minutos hablé con mis abogados liderados por el Sr. Alan Karten y el Sr. Roy Black y le proveeré todas las avenidas legales y económicas que sean necesarias para llevar a la corte a los responsables de semejante atrocidad. Gabriela Reyes nunca fue amante, ni es amante de Gustavo Adolfo Infante y va a tener que pagar por semejante atrocidad. Gabriela Reyes: ¡No estás sola!, escribió y dijo Noelia.

Al momento de cierre de esta nota ni Javier Ceriani, ni Elisa Beristain, así como tampoco el periodista Gustavo Adolfo Infante se han pronunciado al respecto. Gabriela Reyes dijo que el programa Chisme No Like le habría ofrecido una disculpas, pero ella mantiene que seguirá adelante con las acciones legales que desea tomar. Recordemos que Javier Ceriani comenzó a su vez una batalla legal en contra del político y artista Sergio Mayer, a quien está acusando de haberlo agredido física y verbalmente días atrás. Habrá que ver en qué queda todas estas acciones que están emprendiendo los involucrados en ambos casos. View this post on Instagram A post shared by Gaby Reyes (@gabyalexareyes)

