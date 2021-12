Video: Mhoni Vidente confiesa que fue “buchona” y que tuvo una relación amorosa con un criminal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mhoni Vidente confesó que fue “buchona” y que sostuvo una relación sentimental con un miembro del crimen organizado, esto luego de la polémica en que varios famosos se han mencionado por sus presuntas relaciones con narcotraficantes, tras la publicación del libro Emma y las Otras Señoras del Narco de la periodista Anabel Hernández.

“Soy buchona total (…) Yo no cuestiono la vida de nadie, yo no escupo para arriba, amigos, porque me cae en la cara”, dijo durante una lectura de tarot.

Reveló que tenía 22 años cuando estuvo involucrada con el crimen organizado: “Los narcos más poderosos (…) Querían a la mejor vidente. Ellos viven en un momento rápido, no saben si están hoy o mañana no, y tienen el poder y el dinero de mover a quien sea (…) Si te ponen $100 mil dólares en la mesa, pues te mueves. Perdón, pero yo lo viví también”.

Mhoni Vidente no reveló la identidad del criminal con quien tenía una aventura amorosa, sin embargo, destacó que no fue una relación satisfactoria pues siempre estaba sola:

“Yo lo viví, yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se pueden imaginar (…) Una vez cuando me regalaron un anillo, cuando lo vendí me compré una casa. Así es (…) un mundo fantasioso. Pero le decía ‘papi, ¿me llevas a comer?, ‘no puedo, ya sabes’. Me llevaban los cuatro guaruras y me iba a comer con ellos, sola siempre”.

Mhoni aseguró que nunca supo a qué se dedicaba su expareja, además reveló que la relación llegó a su fin cuando fue secuestrada por un ajuste de cuentas:

“Cuando me secuestraron volteé a ver a Dios y a la Virgen María, cuando me secuestran, no fue por secuestro, fue un ajuste de cuentas y supe: ‘Dios santo, en mi vida me pongo en esto’”.

