Restaurante Popeyes coloca letrero que prohíbe la entrada a personas sin hogar y enoja a usuarios de redes sociales

Un restaurante Popeyes en Filadelfia colocó un letrero en el que prohíbe la entrada a personas sin hogar. El anuncio ha generado una ola de críticas de usuarios en las redes sociales que señalan las personas sin hogar merecen dignidad y respeto.

Dayshon Aaron Sields, gerente de Popeyes, dijo a TMZ que el letrero se colocó es un intento de abordar algunos problemas que han tenido con los clientes sin hogar.

A @Popeyes franchise in Philadelphia (15th & Chestnut) seems to have a problem understanding basic human dignity.

Hey #NOLATwitter, it's a great day to get your game day chicken from Brothers… or literally anywhere else.

Popeyes, y'all better talk to your franchisee.#WhoDat pic.twitter.com/HCxHyhFnPK

— Fretty Boop (@i_miss_the_days) December 12, 2021