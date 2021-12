Ya hay estadounidenses que se quedan sin techo, antes del fin de la prohibición de desalojos

El Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton dio a conocer que a casi cuatro meses de que la Corte Suprema rechazara la moratoria de la administración Biden destinada a proteger a los inquilinos en todo el país, los desalojos están en aumento otra vez más.

El Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton señaló que los desalojos han aumentado en más de 30 ciudades importantes y seis estados donde se recopilan datos.

Según el Laboratorio de Desalojos, el número absoluto de solicitudes de desalojo y la relación entre las solicitudes y los promedios históricos han aumentado desde el fallo de la Corte Suprema a fines de agosto.

Three months ago, the Supreme Court struck down the federal eviction moratorium.



What followed? An analysis of the data in 31 cities and 6 states shows a complex picture. Read our researchers’ analysis here:https://t.co/mFbrwg6gZJ