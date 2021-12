Daniel Bisogno aparece con cubrebocas en ‘Ventaneando’ porque se quedó sin un diente: “Es muy vergonzoso”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bochornoso momento el que vivió el conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, pues tuvo que aparecer durante la transmisión en vivo sin un diente, pues él mismo relató que sufrió un accidente minutos antes de que iniciara el programa de espectáculos.

Aunque el polémico comunicador prefirió no mostrar cómo luce sin su diente inscisivo lateral, decidió utilizar un cubrebocas color negro para disimular lo que le ocurrió y por supuesto aprovechó el momento para sacar a relucir su característico sentido del humor y aclarar lo que le había ocurrido.

“Se preguntará por qué traigo cubrebocas, no se lo voy a decir“, bromeó el conductor antes de compartir la divertida anécdota que le sucedió la tarde del pasado jueves.

“Estaba en un restaurante japonés y no sé cómo muerdo y me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente. Posiblemente me lo tragué“, relató.

Pero eso no fue todo, ya que ese mismo día en la noche tuvo que correr a buscar una dentista que afortunadamente lo atendió en la madrugada y le colocó una carilla provisional en lo que hacen la pieza dental a su medida.

Poco antes de iniciar el programa del viernes 17 de diciembre inició su verdadera pesadilla, pues accidentalmente se volvió a caer la carilla provisional. Y así lo relató él mismo.

“Ahorita público querido nos dice nuestra productora: ‘Traje empanadas’. Y entonces muerdo la empanada y digo: ‘Ay me tocó una piedra’, pensé que era del frijol pero no. Me doy cuenta y empiezo a calar y otra vez se me cayó (la carilla) aquí la traigo se partió en dos“, compartió.

Y aseguró que su odontólogo lo iba a recibir terminado el programa porque por la noche tendría una función de la obra de teatro “El Tenorio Cómico” en donde participa y no tenía otra opción, pues “¿Cómo iba a andar chimuelo?“, destacó provocando la risa de sus compañeros, quienes le insistieron que enseñara cómo luce.

“No puedo enseñarle, lo que sea antes de perder la belleza“, añadió.

Ante las burlas que provocó, compartió lo mal que se siente, pues recordó cuando era un niño y se caían los dientes.

“Es muy vergonzoso porque todavía me dicen: ‘traes un perejil’, y le digo: ‘sí ya lo sentí’. Y cuando empiezo a sentir con la lengua no era un perejil, ¡era un p**che hoyo!”. Daniel Bisogno

Sin embargo, la polémica continuó, pues horas más tarde Bisgno utilizó su cuenta de Twitter para solicitar ayuda al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a lo que de inmediato recibió respuesta.

Como era de esperarse, la pronta atención que recibió le valió fuertes críticas pues varios usuarios reclamaron que fue atendido por traerse de una figura pública, ya que en su mayoría se requiere de semanas o hasta meses para recibir la atención médica por medio de una cita. Así como siempre no quejamos público querido, hoy Hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del @Tu_IMSS ni cabe duda qué hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mi así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y equipo🙏— DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) December 18, 2021

