Karol G perrea muy de cerca y no con Anuel AA sino con Feid

La Bichota Karol G sigue siendo noticia a pesar de haber terminado ya su Bichota Tour por varias ciudades de los Estados Unidos y por supuesto, su natal Colombia. Lugar donde hasta cantó un Vallenato para sus paisanos. Ahora, la cantante está en la boca de todos por Karol G haber perreado muy de cerca con Feid y no con Anuel AA, quien era el protagonista de estos sexys bailes al lado de la colombiana.

Vistiendo uno de sus acostumbrados hilos dentales y una sudadera ancha, Karol G se puso de espalda y le perreó al también reguetonero Feid, quien no se quedó de brazos cruzado sino que le respondió con sensuales movimientos calentado así el escenario. Sin embargo, muchos pedían que fuese Anuel AA, pues no es un secreto para nadie que los fans de “los bebecitos” adoran verlos juntos.

Justo hace poco Karol G cantó con Anuel AA en El Coliseo de Puerto Rico, cuando este se apareció en plena tarima y sorprendió a su ex, quien quedó sin palabras. Ya luego en el camerino de la cantante tanto Karol G como Anuel AA decidieron pasar la página como pareja y quedar como muy buenos amigos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G terminó su exitosa gira Bichota Tour y cuando iba a la mitad de la misma ya había agotado varias de las plazas donde cantaría. Ha sido una de las giras más exitosas de alguna artista hispana, después de la pandemia y estamos seguros que vendrán más. Si hay algo que le queda a El Makinón es carrera y éxitos por delante. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

