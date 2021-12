‘RHOM’: Marysol Patton se siente más libre en su regreso a ‘The Real Housewives of Miami’ (Entrevista)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marysol Patton es una de las estrellas icónicas de “The Real Housewives of Miami“. El reality show tuvo sus primeras tres temporadas en el canal Bravo y Marysol fue una de las amas de casa originales. Tras una pausa de casi 10 años, Peacock retoma el concepto y lo lanza nuevamente con caras conocidas y otras caras nuevas.

Para esta cuarta temporada, Marysol no podía faltar entre las estrellas con mojito en mano y ante su regreso pudimos hablar con ella para que nos hablara sobre su experiencia.

“Yo daba por hecho que esto jamás se iba a hacer“, nos dijo en entrevista via Zoom sobre sus dudas de realizar una nueva temporada de “RHOM”. “Alexia [Echevarria] me decía, ‘Este programa va a volver’. Y yo le dije, ‘Mija, son tres años’. Y después, ya pasaron 4 y no se dan cuenta que ya no vamos a regresar. Cinco años… seis años… siete años…”

Marysol Patton regresa a ‘The Real Housewives of Miami’. / Foto: Peacock

Alexia le dijo a Marysol que ella no tenía fe a lo que esta última respondió, “No, yo no tengo fe. Esto más nunca vuelve“.

Ahora que “RHOM” regresó, Alexia le dice a Marysol, “Te lo dije”.

“¿Cómo iba a creer yo [que] después de ocho años nos va a volver a traer. Eso no lo han hecho con ningún programa“, dijo Marysol.

Ademas de Marysol y Alexia, esta nueva temporada incluye a Larsa Pippen, Lisa Hochstein y Adriana de Moura de temporadas pasadas así como nuevas adiciones como Guerdy Abraira, Julia Lemigova y Nicole Martin. Sin embargo, no estuvieron otras estrellas como Lea Black y Joanna Krupa, que dieron mucho de que hablar en su momento. Para Marysol, ellas no hicieron falta en este reencuentro.

“Ni me di cuenta que no estaban. Como que me adapté a la nueva situación”, dijo la estrella. “Fueron 8 años que no grabamos juntas y uno se adapta a lo que te tiran si eres profesional”.

Póster de ‘The Real Housewives of Miami’. / Foto: Peacock

Sin embargo, la ausencia de Mamá Elsa es la que que más se siente en esta nueva temporada. La mamá de Marysol fue un gran personaje dentro de “RHOM” y una favorita del público. Fue tan grande su impacto que tuvo un spinoff digital enfocado en ella. Fue en el 2019 cuando Elsa Patton murió y su ausencia es algo que sigue moviendo a Marysol.

“Me voy a poner emocional“, nos dijo Marysol intentando contener las lágrimas. “Todavía la extraño mucho. Ella estaba conmigo todo el tiempo y yo cada que iba a grabar le decía, ‘Mami, ven conmigo, vamos a grabar juntas’. Y yo creo que ella salió mucho detrás de mí”.

Marysol explicó que la gente le dice que se parece mucho a su mamá ya que se expresan de una manera muy similar.

“Yo la invité a venir conmigo a grabar hoy, así que creo que está aquí”, dijo Marysol refiriéndose al espíritu de su mamá.

“Yo me siento tan libre porque yo antes cuando hacía el programa tenía un negocio que yo manejaba pero era muy estrés para mí“, explicó. “Ahora me siento muy libre porque me retiré. Llego, me disfruto, lo paso bien… Yo creo que lo van a ver que soy una persona más libre, que nada me importa y la paso bien. Me río mucho, lo pasé muy divertido y juego mucho con las muchachas”.

“The Real Housewives of Miami” es una serie original de Peacock que ya está disponible en la plataforma de streaming con nuevos capítulos cada jueves.

