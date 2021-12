Tener a Messi, Neymar y Mbappé no lo es todo: el PSG y sus secretos que detonarían conflictos y problemas dentro del club

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Paris Saint-Germain es uno de los clubes más poderosos del mundo. Contar en una plantilla con estrellas de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. podría permitirle un futuro lleno de éxitos a cualquier entrenador. Pero todo parece indicar que Mauricio Pochettino tiene dentro del club una poderosa bomba que podría explotar en cualquier momento.

El diario francés L’Equipe reveló una serie de escenarios que están desatando tensiones dentro del equipo parisino. El medio enumeró una serie de problemas internos que generan tensión en el club y podría atentar en contra de los éxitos deportivos del equipo.

Icardi y sus problemas amorosos

En primera instancia y la más notoria de todas, es el caso de Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara. El matrimonio del delantero argentino ha atentado contra su estabilidad emocional. La relación entre ambos le ha generado al futbolista una montaña rusa de emociones. Icardi se ha tomado el atrevimiento de pedir días libres en el equipo para poner en orden su situación personal, pero cada vez surgen nuevos problemas.

Mauro Icardi s’est vu être accordé 3 jours de congés par le PSG suite à sa rupture avec Wanda Nara cette saison.



Il n’a pas eu besoin de poser de RTT alors que la majeure partie des salariés du club avait passé la saison précédente en chômage partiel. (@lequipe) pic.twitter.com/vMiMVoXRWd — BeFoot (@_BeFoot) December 21, 2021

Keylor vs. Donarumma: una arquería podrida

La competencia en el arco del PSG pintaba para ser beneficiosa para el club, pero el duelo entre el tico y el italiano no demuestran tener rasgos de una sana competencia deportiva.

A pesar de que ambos habrían aceptado su duelo por la portería del club, los reportes del medio indican que Gianluigi Donarumma no estaría de acuerdo con la gestión del entrenador sobre esa posición en el campo. Por su parte, el arquero de Costa Rica habría encendido la llama en algunas ocasiones al mandarle indirectas a su “compañero” italiano. When PSG played Nice, Nice’s backup GK Marcin Bulka (on loan from PSG) went to the PSG dressing room and told Keylor Navas it was a coincidence that he wore the same gloves as Navas.



Navas looked at Gianluigi Donnarumma & said, “You see, the best GKs wear this brand.” [@lequipe] pic.twitter.com/aEibJnFtho— Zach Lowy (@ZachLowy) December 21, 2021

Lionel Messi, el 10 mimado

Los reportes indican que habría cierta molestia con los privilegios que se le dan a algunos jugadores por encima de otros. L’Equipe reveló un caso, pero sin mencionar nombres, en el que un par de futbolistas llegaron cansados a un entrenamiento, por andar de fiesta, por lo que decidieron no entrenar sin esperar la aprobación del cuerpo técnico.

Por otra parte, luego de que Lionel Messi obtuviera su Balón de Oro, el argentino lo celebró en un club privado de París. Sin embargo al día siguiente “La Pulga” y Leandro Paredes sufrieron “síntomas de gastroenteritis” por lo que no asistieron a los entrenamientos. Esta acción habría generado malestar en sus compañeros. 🎉🎊Así fue la fiesta privada para Messi y sus familiares/amigos después del #BalondeOro pic.twitter.com/ampX9nQJU8— Barca Beat (@BarcaBeat) November 30, 2021

Kylian Mbappé con su camisa del Real Madrid

El joven delantero francés dejó muy claro que no continuará en el equipo, a pesar de que el PSG haya decidido retenerlo sin importar que se puede marchar gratis. En este sentido, Mbappé está en el club, pero a su vez piensa en su futuro. El destino más sonado para el atacante es el Real Madrid por lo que diariamente surgen vinculaciones con el conjunto español a pesar de que todavía defiende la pausa parisina. 🚨 Kylian Mbappè and some PSG players pose with a shirt written “Mbappè 2050” on his birthday. #rmlive 👕 pic.twitter.com/ReIg15zyy5— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) December 20, 2021

También te puede interesar:

· Lionel Messi inicia el conflicto de intereses en la UEFA Champions League y le manda una advertencia al Real Madrid

· Lionel Messi y su dura reflexión sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo: “No cambia nada para mí ser el mejor o no”

· “Messi, ¿no te da vergüenza?”: Van der Vaart arremetió contra la estrella argentina y su rendimiento en el Paris Saint-Germain