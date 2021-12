José Juan Macías: los caminos que podría tomar el mexicano luego de decepcionar en España

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El joven delantero de 22 años de edad, José Juan Macías, tendrá que definir su futuro en las próximas semanas. El sueño de Europa parece acabarse muy pronto. El atacante no tuvo muchas oportunidades en el Getafe y el conjunto español quiere salir de él en el mercado invernal.

En este sentido, comienzan a barajarse las opciones para “JJ”. El mexicano a penas pudo disputar 9 partidos que se traducen en 221 minutos dentro del campo. Las lesiones y el cambio de entrenador perjudicaron al portentoso ariete azteca.

Ante una inminente salida, comienzan los rumores acerca de su futuro, pero lo que si es un hecho es que en el conjunto azulón seguirá sentado en el banquillo e incluso viendo los juegos desde las gradas.

El sueño europeo puede que no acabe

Los reportes indican que una de las posibilidades para Macías será jugar los próximos seis meses en la Liga Smartbank (segunda división de España). Esta sería una segunda oportunidad para probarse en el viejo continente y demostrar que si tiene madera para mantenerse.

El regreso de Macías a Chivas de Guadalajara

En primera instancia hay que partir del hecho de que José Juan Macías aún pertenece al “Rebaño Sagrado”, puesto que es parte del Getafe a través de una cesión. Sin embargo, su vuelta a Chivas no sería una noticia que emocione mucho a la directiva del club. No obstante, en medio de una reestructuración, no estaría de más estudiar la posibilidad del regreso de un delantero probado en el torneo. View this post on Instagram A post shared by José Juan Macias (@jjmacias9)

La Liga MX, pero fuera del “Rebaño”

Si finalmente Chivas de Guadalajara no quiere a Macías, el mexicano tendría más posibilidades en el fútbol azteca. Entre los equipos a los que le podía interesar el delantero están los Diablos Rojos del Toluca, equipo dirigido por Ignacio Ambriz, un viejo conocido de José Juan Macías. View this post on Instagram A post shared by José Juan Macias (@jjmacias9)

