Sylvia Pasquel reacciona a comentario de Adela Micha sobre la salud de Silvia Pinal: “Te pasaste”

Tras el polémico comentario de la periodista mexicana Adela Micha, en el que aseguró que “Silvia Pinal ya no tarda en morirse“, Sylvia Pasquel dio sus primeras declaraciones al respecto.

La controversia se generó el pasado jueves 23 de diciembre durante la transmisión en vivo del programa ‘Me lo dijo Adela’, en donde la conductora hablaba de la hospitalización de Silvia Pinal y pidió a su equipo preparar entrevistas asó como contenido especial porque, a su parecer, la muerte de la primera actriz está muy cerca.

Ante el escándalo, fue la primogénita de la artista de 91 años quien reveló durante una entrevista para el periódico El Universal, que Adela Micha se puso en contacto con ella porque se encontraba muy avergonzada con lo sucedido.

“Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían mal interpretado sus palabras. La verdad yo no sabía lo que había pasado, porque Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy apenada“, incluso le reveló que Alejandra Guzmán estaba muy enojada.

Y aunque hasta ese momento no sabía de qué le estaba hablando concretamente, aseguró que se puso en contacto con la conductora luego de recibir la grabación que ha sido vista por millones de internautas, con la que finalmente se enteró de lo sucedido.

“Me mandan el video y se lo reenvié diciendo: ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado”. Silvia Pasquel

Asimismo, la actriz se refirió a la ola de críticas que ha recibido Adela Micha en redes sociales y los detractores que se han aprovechado del momento.

“Los comentarios hasta eso no son sobre mí, sino en relación a un muy desafortunado comentario de Adela Micha y nunca falta el hater que se aprovecha de eso para no tener la sensibilidad, ni el respeto por lo que uno vive cuando un familiar está enfermo”, destacando que ella no tiene ‘haters’ en sus redes sociales.

Sylvia Pasquel finalizó asegurando que toda su familia se hará prueba de COVID el próximo lunes 27 de diciembre, pues fue esta la recomendación que sus médicos les dieron para esperar el tiempo de incubación del virus, en caso de que alguno de ellos haya sido contagiado.

Asimismo, confirmó que decidieron cancelar definitivamente su cena familiar de Navidad, pues no quisieron correr el riesgo de iniciar una peligrosa cadena de contagios.

