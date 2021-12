Las mejores y peores telenovelas del 2021 en Univision y Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El año 2021 estuvo repleto de muchas opciones de entretenimiento en Univision y Telemundo. Ambas cadenas de televisión presentaron telenovelas de distintos géneros para atraer al público latino en Estados Unidos.

Algunas fueron buenas y otras no funcionaron del todo. Unas historias atraparon a la audiencia y otros melodramas sufrieron el rechazo absoluto. Estas fueron las producciones que los dos canales presentaron a lo largo del año:

La Suerte de Loli

El primer estreno de Telemundo fue “La Suerte de Loli“, una comedia romántica protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides. La historia giraba alrededor de Loli (Navarro), una ejecutiva de la radio que se quedaba a cargo de los hijos de su mejor amiga quien desgraciadamente murió.

Telemundo ha presentado varios intentos en el género de la comedia como “Betty en NY” y “100 Días Para Enamorarnos”. Betty funcionó de maravilla mientras que la última citada sufrió un cortón el año pasado por la pandemia. Loli fue uno de los mejores intentos de la cadena hispana en este género.

Silvia es una de las mejores actrices de México y la comedia se le da súper bien como el público pudo ver en “Mi Corazón es Tuyo”. El tema central de amor y familia fue algo que unió al público, especialmente durante estos tiempos de pandemia en los que estamos reflejando en lo verdaderamente importante de la vida.

Silvia Navarro es Loli en ‘La Suerte de Loli’. / Foto: Telemundo

Buscando a Frida

Cuando se anunció que se haría una nueva versión de “¿Dónde está Elisa?”, el público lo rechazó completamente. ¿Para qué se hacía una nueva versión de una telenovela que tuvo tanto éxito en Telemundo hace 10 años? “Buscando a Frida” comprobó que los thrillers siempre funcionan cuando son bien contados.

Con un elenco estelar de lujo que incluyó a Alejandra Barros, Eduardo Santamarina, Ximena Herrera, Arap Bethke, entre otros, esta producción de Telemundo fue una de las mejores del 2021.

El rating comprobó que el público se enganchó con la historia de la adolescente perdida y la familia que sufre los estragos de este feo caso. La calidad de producción de “Buscando a Frida” fue excelente y las actuaciones del elenco adulto elevó a todos a subir de nivel.

Alejandra Barros en ‘Buscando a Frida’ | Telemundo

Te Acuerdas de Mí

Las telenovelas turcas han tenido mucho éxito entre el público latino y es por eso que Televisa compró los derechos de varias para poder hacer sus propias versiones. “Te Acuerdas de Mí” fue un refrito de la turca “Reina de la Noche”. En esta adaptación mexicana fueron Gabriel Soto y Fátima Molina quienes protagonizaron el melodrama.

Aunque en un inicio parecía que la producción de Carmen Armendáriz no tenía sentido, poco a poco fue tomando un rumbo. La historia empezó con capítulos lentos pero conforme avanzaban los días, las intrigas se apoderaron de la telenovela. Empezaron a suceder situaciones que dejaban al público queriendo ver más. Dado a que el papá e hijo se enfrentaban por una mujer, hacían las cosas mucho más interesantes. La mayor parte de lo que sucede, pasa entre el mismo núcleo familiar y eso hizo que cada actor tuviera un peso importante dentro de la trama.

Las mejores telenovelas son las que te sorprendan y que van de menos a más y “Te Acuerdas de Mí” fue una de ellas.

Fátima Molina y Gabriel Soto son los protagonistas de ‘Te Acuerdas de Mí’ de Univision / Foto: Televisa

La Hija del Embajador

Una de las telenovelas más polémicas del año fue “La Hija del Embajador“. Univision no se olvidó de las series turcas y programó una protagonizada por la reina Neslihan Atagül, quien encabezó el elenco de “Amor Eterno” con éxito abrumador para el canal.

No es la típica historia de amor y más bien hablaba de porque es tan necesario trabajar y reconocer los problemas psicológicos. Ambos protagonistas sufrieron con trastornos del pasado que les impedían ser felices. Todo cambia cuando Nare (Atagül) llega a la boda de su ex y le dice que tiene una hija. Las cosas se desatan cuando Sancar (Engin Akyürek) vuelve a revivir el amor de juventud que sintió por Nare. El conflicto está en que si lo que siente es amor o solo quiere tener poder sobre ella.

“La Hija del Embajador” mantuvo la audiencia del horario de las 10pm/9c en donde compitió con “Buscando a Frida” de Telemundo, que poco a poco se fue haciendo más fuerte. En la serie turca todos los días pasaba algo que movía la historia dejando atrapados al público para querer ver más.

Fueron dos temporadas las que se transmitieron de esta telenovela. Desafortunadamente la actriz principal abandonó el proyecto en su última etapa debido a problemas de salud. Univision cortó la telenovela en el momento que la actriz Neslihan deja de aparecer. Aunque prometieron emitir la tercera temporada, aún no se sabe si sucederá.

Engin Akyürek y Neslihan Atagül protagonizan ‘La Hija del Embajador’. / Foto: Univision

Café, Con Aroma de Mujer

Una de las telenovelas que más decepcionó en el 2021 fue “Café Con Aroma de Mujer“. Esta fue la primera producción de ambas cadenas que verdaderamente no fue lo que se esperaba. La adaptación del clásico de Fernando Gaitán tenía todos los elementos para triunfar pero lastimosamente no sucedió así.

William Levy es uno de los actores consentidos del público latino y su regreso a Telemundo en el papel protagónico dio mucho de qué hablar. La telenovela también contó con la actuación de otra consentida, Carmen Villalobos, como la villana adorada de la historia. La Gaviota fue personificada por Laura Londoño, una actriz colombiana igualmente querida, pero no muy conocida en Estados Unidos.

Unas locaciones impresionantes y una producción de alta calidad, con una historia clásica de amor, no fueron suficiente para hacer de este melodrama un éxito. Lamentablemente no hubo conexión entre la audiencia de Telemundo con esta telenovela y el rating del canal se vio afectado por el rechazo que hubo.

Carmen Villalobos, William Levy y Laura Londoño protagonizan ‘Café Con Aroma de Mujer’ / Foto: Telemundo

Diseñando tu Amor

Univision ha vuelto a los melodramas clásicos completamente después de experimentar con otros géneros. La cadena hispana sabe que el éxito que estuvo de su lado fue por historias de amor que no intentan reinventar el género. “Diseñando Tu Amor” llegó para cumplir con esas expectativas de la audiencia.

Gala Montes tuvo su primera oportunidad como protagonista en esta producción que también contó con actores como Sergio Goyri, María Sorte, Juan Diego Covarrubias, Osvaldo de León y Ana Belena.

Aunque inicialmente la telenovela rosa pintaba para ser icónica, se perdió todo el encanto al ser tan larga. Entre tantos capítulos, había momentos en que no sucedía nada y la historia no se movía para adelante. Una telenovela siempre tiene que estar en movimiento, resolviendo y creando conflictos para mantener el interés y esta no cumplió al 100%.

Gala Montes y Juan Diego Covarrubias protagonizan ‘Diseñando Tu Amor’ / Foto: Televisa

Si Nos Dejan

Una de las grandes sorpresas del año fue “Si Nos Dejan“, la telenovela de Univision protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala. El melodrama tenía muchas críticas en su contra debido a que en México se realizó una versión titulada “Mirada de Mujer”, con Angélica Aragón, que tuvo gran impacto en su momento.

Telemundo también hizo su propia versión en el 2007 con Victoria Ruffo, que se tituló “Victoria”. Algunos de los críticos dijeron que Mayrín no era la candidata ideal ya que no se veía de la misma edad que Aragón o Ruffo cuando ellas hicieron sus versiones de esta historia.

Sin embargo, “Si Nos Dejan” fue un rotundo éxito con gran repercusión. La historia de una mujer casada que es engañada por su marido con una mujer más joven, fue una de las favoritas de la audiencia hispana. Mayrín mostró que tiene el rango como actriz para interpretar cualquier personaje que le den.

Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas protagonizan ‘Si Nos Dejan’. / Foto: Univision

Hercai: Amor y Venganza

Después de ver como a Univision le iba de maravilla con la telenovela turca “La Hija del Embajador”, Telemundo programó “Hercai: Amor y Venganza“. La decisión de la cadena hispana de presentar esta serie turca fue la óptima ya que se notó que son este tipo de historias las que la audiencia quiere ver.

La historia de un hombre que se casa con una mujer para hacerla sufrir y ajustar cuentas en nombre de su familia, conectó con el público latino. Las locaciones icónicas, los galanes guapos y las mujeres bellas fueron el atractivo de este melodrama doblado al español.

Desde su primera semana, “Hercai” mostró con el rating que obtuvo que la historia fue atrapante ya que en cada capítulo sucedían cosas inesperadas. El amor de Miran hacia Reyyan que tiene que ocultar provocó grandes emociones entre los televidentes. Las trampas que las respectivas familias que les ponen a los protagonistas causaron tensión y en cada capítulo dejaban con ganas de seguir viendo que más sucedía en la trama.

Ebru Şahin y Akin Akinözü protagonizan ‘Hercai: Amor y Venganza’ / Foto: Telemundo

La Desalmada

Uno de los grandes éxitos en el 2021 para Univision fue “La Desalmada”, la telenovela protagonizada por Livia Brito y José Ron. La producción de José Alberto Castro también incluyó un gran elenco que incluyeron nombres de peso, como Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Kimberly Dos Ramos, Sergio Basáñez, Alberto Estrellas, entre muchos más.

Otra historia en donde la venganza es la protagonista ha dejado en visto que si quieren tener éxito en la televisión, es el género que se tiene que explotar. El regreso a los melodramas clásicos ha beneficiado a Univision y ha dejado muy claro que es lo que la gente quiere ver.

Livia Brito protagoniza ‘La Desalmada’ para Televisa y Univision. / Foto: Televisa

Qué Le Pasa a Mi Familia

Las telenovelas con comedia son divertidas, siempre y cuando se sepan hacer. “Que Le Pasa a Mi Familia” fue un intento muy desafortunado en hacer una comedia ligera. A pesar de que Juan Osorio tiene experiencia en este tipo de producciones, como “Una Familia Con Suerte”, “Mi Corazón es Tuyo” y “Mi Marido Tiene Familia”, en esta ocasión no se pudo lograr del todo.

Eva Cedeño y Mane de la Parra. / Foto: Televisa

Malverde: El Santo Patrón

Otra de las producciones más desafortunadas del año fue “Malverde: El Santo Patrón“. La producción de Telemundo empezó con el pie izquierdo cuando a solo días de iniciar grabaciones, Fernando Colunga se bajó del proyecto. Pedro Fernández fue quien lo sustituyó en el rol protagónico y debutó en la segunda mitad del 2021.

A pesar de tener un derroche de producción, con grandiosos sets y vestuario, la historia simplemente no ha cautivado. El rating de la serie no ha sido el mejor. Es una pena porque son pocas producciones de época que se realizan y cuando no funcionan es una pérdida de dinero para los productores. Cuando eso pasa y se propone otra historia de época, se desiste por miedo al riesgo que este implica.

Ni con la participación de Rafael Amaya en la serie, la audiencia pudo superarse.

Pedro Fernández es ‘Malverde: El Santo Patrón’. / Foto: Telemundo

Vencer el Pasado

Son pocos guiones originales que Televisa realiza ya que la mayoría de sus producciones son adaptaciones de éxitos probados. La productora Rosy Ocampo ha encontrado el éxito con la saga de “Vencer” en donde cada una de sus versiones tiene a cuatro mujeres protagonistas que enfrentan problemas cotidianos.

“Vencer el Pasado” le siguió a títulos previos como “Vencer el Desamor” y “Vencer el Miedo”. Esta nueva versión tuvo el reencuentro de Angelique Boyer y Sebastián Rulli nuevamente como pareja en telenovela.

La historia tiene temas relacionados con las redes sociales y como pueden servir para bien, así como también pueden arruinar la reputación de personas inocentes. Aunque no es una telenovela didáctica, sí hace al público reflexionar sobre lo que se publica y comparte en las plataformas digitales. Lo que sucede dentro del melodrama ayuda a que la audiencia veo el impacto que algo puede tener pensando que es algo sencillo.

Angelique Boyer, Arantza Ruiz, Ana Paula Martínez y Erika Buenfil protagonizan ‘Vencer el Pasado’. / Foto: Televisa

Parientes a la Fuerza

Telemundo empezó muy bien el año 2021 pero lo terminó con un mal sabor de boca. “Parientes a la Fuerza” fue uno de los intentos más fallidos de la historia de la televisora latina. La comedia romántica, protagonizada por Bárbara de Regil y Guy Ecker, fue un desastre total en la programación del canal hispano.

La producción se grabó completamente en México antes de salir al aire y aunque contaba con una trama ligera para entretener al público, este la rechazó completamente. El rating se desplomó completamente y no pudo mantener el promedio de audiencia que le dejó “Hercai: Amor y Venganza”.

A menos de un mes de haberse estrenado, Telemundo la sacó de su programación nocturna y la mandó a la media noche. En su lugar, regresó “Hercai” a su horario con una segunda temporada y rápidamente se recuperó el espacio con la audiencia restablecida.

Póster de ‘Parientes a la Fuerza’, nueva comedia de Telemundo. / Foto: Telemundo

Las mejores telenovelas del 2021

• La Suerte de Loli (Telemundo)

• Buscando a Frida (Telemundo)

• Te Acuerdas de Mí (Univision)

• La Hija del Embajador (Univision)

• Si Nos Dejan (Univision)

• Hercai, Amor y Venganza (Telemundo)

• La Desalmada (Univision)

• Vencer el Pasado (Univision)

Las peores telenovelas del 2021

• Café Con Aroma de Mujer (Telemundo)

• Diseñando Tu Amor (Univision)

• Qué Le Pasa a Mí Familia (Univision)

• Malverde: El Santo Patrón (Telemundo)

• Parientes a la Fuerza (Telemundo)

