Andrea Legarreta y la poderosa razón por la que se quitó los implantes de seno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada vez son más las famosas que deciden romper el silencio y contar su experiencia con las cirugías estéticas; y tal fue el caso de la conductora Andrea Legarreta, quien en una emisión del programa matutino “Hoy” reveló que se removió los implantes de seno que portaba debido a que “era el momento”. ¿Presentó problemas de salud? Aquí te lo contamos.

Durante la última emisión del programa de revista que conduce, se habló sobre la actriz Michelle Renaud y la reflexión que compartió sobre su experiencia al quitarse los implantes de seno. Tras compartir la nota, la propia Legarreta sorprendió al revelar que ella pasó por una experiencia similar.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”, contó la famosa ante las cámaras del matutino.

Al respecto, Andrea Legarreta detalló que en ocasiones los implantes desencadenan un síndrome que a su vez desencadena varios problemas de salud: “Le llaman breast implant illnes y es si tu cuerpo rechaza los implantes o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen”.

No obstante, la esposa de Erik Rubín aclaró que su decisión no tuvo que ver con algún problema de salud, sino porque ya no los vio necesarios: “Decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro”, dijo.

Para finalizar, Andrea Legarreta recomendó a quienes pasen por una situación similar que no tomen decisiones apresuradas y se acerquen a expertos en el tema: “Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal”, informó.

Te puede interesar:

VIDEO: Christian Nodal estalla contra Andrea Legarreta por opinar de su relación con Belinda

VIDEO: Andrea Legarreta estalla e insulta con groserías en vivo a los que critican en redes

Andrea Legarreta se electrocuta por quererle hacer una broma a Galilea Montijo