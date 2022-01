VIDEO: Ángela Aguilar muestra sus dotes en la cocina al hacer la Rosca de Reyes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante estadounidense, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las figuras juveniles más populares en la actualidad pues ha demostrado tener todo lo necesario para continuar con el legado de la Dinastía Aguilar.

Esto se suma también se ha convertido en un referente de la moda y un fenómeno en redes sociales y por si esto no fuera suficiente, la intérprete de “Dime cómo quieres” demostró que aún tiene muchos talentos ocultos pues presumió sus habilidades culinarias y se grabó desde la cocina preparando una rosca aprovechando el Día de Reyes.

Fue a través de historias de Instagram donde la hija menor de Pepe Aguilar compartió un video, en el cual, se le podía ver desde la cocina del rancho “El Soyate” preparando todo lo necesario para hacer una rosca para el Día de Reyes mientras interpretaba su canción “Se disfrazó”, por lo que robó cientos de suspiros entre sus seguidores, quienes compartieron el clip en grupos de Facebook dedicados a Ángela Aguilar y los halagos no se hicieron esperar.

Leonardo Aguilar compartió en sus historias de Instagram algunos videos de su desayuno familiar, en el cual, la estrella del momento, fue la Rosca de Reyes preparada por su hermana Ángela Aguilar a quién “balconeó” pues la evidenció mencionando que no la había preparado sola, sino que le había ayudado su mamá, Anelíz Álvarez y su hermana mayor, Anelíz Aguilar.

¿Hay algo que Ángela Aguilar no haga bien? 🤩 pic.twitter.com/nnsNZQpMk7 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 6, 2022

“Miren esta rosca que hicieron mi mamá, Anelíz y Ángela, tiene solamente la mejor parte de la rosca que es el azúcar de arriba”, mencionó Leonardo Aguilar en su historia.

Sin embargo, su papá, Pepe Aguilar, irrumpió en su video y agregó en forma de burla: “evidentemente se ve que ese no es su oficio” y de inmediato desató los reclamos y justificaciones de Ángela quien señaló que su preparación no estaba tan mal, por su parte, Anelíz señaló que lo que habían preparado era una “rosca-concha” desatando las risas de la familia.

Tras las críticas a la rosa de Reyes preparada por las mujeres de la Dinastía Aguilar, Pepe Aguilar aprovechó la presencia de las cámaras y quiso presumir algunos de los productos oficiales que se pueden adquirir a través de su página, así como en sus conciertos.

También mostró una playera en la que están escritos todos los nombres de las personas que colaboran en el espectáculo de “Jaripeo sin fronteras”, por lo que Pepe Aguilar se puso de espaldas para que se apreciara de mejor manera la prenda y bromeó al asegurar que la prenda “también incluía sus pompas”, por lo que Ángela Aguilar no dejó la oportunidad para vengarse y dijo “¿cuáles?”, por lo que las risas no se hicieron esperar demostrando una vez más la buena relación que hay entre toda la familia. View this post on Instagram A post shared by Leonardo Aguilar fans❤️ (@leonardo_aguilar_.fans)

