Geraldine Bazán confiesa que le gustaría ser mamá por tercera vez: “Veo bebés y se me cae la baba”

Geraldine Bazán rompió el silencio y como pocas veces habló sobre la posibilidad de ser mamá nuevamente, y aclaró si es verdad que le molesta la convivencia que mantienen sus hijas con Irina Baeva, actual pareja sentimental de Gabriel Soto.

Aunque son pocas las veces que Geraldine Bazán acepta hablar de su vida privada, durante un reciente encuentro con los medios de comunicación confesó que no le preocupa que sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda convivan frecuentemente con la futura esposa de Gabriel Soto, pues para ella lo más importante es la relación que las niñas tienen con el galán de telenovelas.

“Están con su papá, para mí eso es lo más importante: que estén con su papá, que estén contentas y tranquilas“, explicó.

Aunque por ahora todo marcha de maravilla en su relación con el empresario Luis Rodrigo Murillo y prefiere no hablar de su vida sentimental, Bazán compartió su secreto para seguir manteniendo con total privacidad algunos temas.

“Uno comparte lo que quiere compartir. Finalmente, si no quieres que se exponga algo que quieres mantener para ti y cuidarlo, no te expones cuando no es necesario hacerlo. Me gusta, lo hago así en este momento y lo seguiré haciendo. A lo mejor más adelante la situación cambia, pero por ahora estoy contenta así, me gusta y prefiero mantenerlo así”, explicó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Sin embargo, lo que sí tiene muy claro es que no le gustaría casarse nuevamente, pues por ahora prefiere disfrutar todos los aspectos de su vida, tanto personal como profesional.

“Yo ya me casé una vez y tengo dos niñas hermosas, lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo, seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente. Esta cuestión de un nuevo matrimonio no me quita el sueño“, añade.

La actriz no descarta la posibilidad de ser mamá por tercera vez, pues aunque tiene dos maravillosas hijas confiesa que le siguen llamando la atención los bebés y en especial un varón.

“En la teoría veo bebés y se me cae la baba definitivamente, ya después van creciendo y llegan otras cosas. Pero la teoría es muy bonita, pensar en un nuevo bebé, pero la verdad es que en la práctica siempre es un poco complicado“.

La actriz está iniciando el 2022 con nuevos proyectos, entre los que destaca su participación en la telenovela Corona de Lagrimas 2, en la que esta semana comenzará las grabaciones.

