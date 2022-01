Aylin Mujica posa de piernas abiertas frente al espejo y presume su gran flexibilidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cubana Aylin Mujica volvió a ser foco de piropos al presumir su flexibilidad frente al espejo, con sus piernas abiertas y con un bodysuit que dejó con la baba afuera a más de uno. Al parecer, la cancelación del show Suelta la Sopa en Telemundo la tienen muy ocupada con sus rutinas de ejercicios y ella, que es una seductora innata, sabe muy bien cómo causar conmociones entre sus fanáticos.

A sus 46 años, Aylin Mujica demuestra tener la flexibilidad de cualquier jovencita de 15. ¿No nos creen? Vayamos a la historia que montó recientemente la ex presentadora de Suelta la Sopa en su cuenta de Instagram. Claramente no muchas pueden abrir sus piernas de esa manera y mucho menos usando un bodysuit. Para cereza del pastel, ¿quién sería capaz de hacer todo esto y postearlo en redes sociales? Solo una mujer escultural y muy segura de sí misma como lo es Aylin.

Mientras muchas mujeres se preocupan por usar filtros para lucir un poco mejor es las redes sociales, Aylin Mujica no tiene que poner reparo en esto pues su belleza natural y su cuerpo de impacto hacen que no necesite filtro alguno. Recordemos que la cubana también es bailarina y estas costumbres de estirar su cuerpo han quedado presente en ella por mucho tiempo. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

Hace pocos días, Aylin Mujica se despidió junto a sus compañeros de Suelta la Sopa, show que hasta hace nada fue uno de los preferidos por los hispanos. Aunque no fue mucho el tiempo que la espectacular rubia estuvo al frente, el mismo fue más que suficiente para que el público se enamorara de Ayilin en esa faceta y para que ella diera el todo por el todo por llevar la mejor información de los artistas preferidos. Sin duda hizo un excelente trabajo. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

