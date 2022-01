Netflix renueva ‘Emily in Paris’ por dos temporadas más

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Netflix ha anunciado hoy que habrá tercera y cuarta temporada de “Emily in Paris“, la serie romántica que protagoniza Lily Collins y que produce y dirige Darren Star, guionista de “Sex and the City” o “Sensación de vivir”.

El anuncio se produce recién estrenada, el pasado 22 de diciembre, la segunda temporada en la que Emily (Collins), una ejecutiva de marketing de Chicago enviada a París, ya está más asentada y se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad.

La serie, la más vista en Netflix en 2020, gira en torno a cómo hace malabares para ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y navegar entre romances.

En días recientes el galán de Emily en la serie, interpretado por Lucas Bravo, dijo que la serie le ha dado una imagen de “sex symbol” que lo ha vuelto más consciente de su imagen.

“De la noche a la mañana me he convertido en un objeto. Me ha hecho volverme mucho más consciente de mí mismo. Porque cuando piensas en esa palabra y en la gente a la que se le aplica, siempre ves a una persona sana, atractiva y con músculos, y yo no soy así”, ha señalado en una entrevista al periódico The Times.

“Emily in Paris” ha recibido muchas críticas por estereotipar a los franceses pero la actriz Philippine Leroy-Beaulieu dice que a sus compatriotas les hace falta saber reírse de si mismos.

“Los franceses saben reírse de los demás, pero no de ellos mismos. Siempre acaban enfadándose y ofendiéndose cuando la gente se burla de ellos, y no se dan cuenta de que el creador de la serie, Darren Starr, también se está burlando de los americanos”, ha señalado la intérprete de 58 años en declaraciones al portal Page Six.

