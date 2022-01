Karol G casi muestra las “boobies” al caer la tira de su sostén

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace pocos días, Karol G causó infartos con un microbikini y llena de espuma mientras disfrutaba de buena compañía. En ese mismo viaje, la reguetonera hizo un video bailando y celebrando todos sus éxitos con su mejor amigo, pero Karol G por poco muestra las “boobies” cuando el sostén que llevaba puesto le jugó una mala pasada con la tira del mismo.

MIentras Karol G cantaba y bailaba junto a su mejor amigo, la tira de sus sostén se bajó y por poco muestra parte de sus “boobies”, pero eso no es impedimento para que Karol G la pase bomba como acostumbra a hacer. Sobre todo ahora que dicen que ya tiene reemplazo y que Anuel anda con nueva conquista. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Así que, mientras Karol G sigue presumiendo sus atributos en Instagram, Anuel AA se deja ver a diestra y siniestra con su supuesta nueva novia. Se llama Yailin y la llaman Yailin La Más Viral. Es una cantante de trap. Además, hace días tuvo una presentación en República Dominicana y atrás se veía a Anuel AA con los ojos fijos en ella. Por otro lado, se dice que pasaron la noche juntos en un lugar que alquiló el reguetonero. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Aún así, Anuel AA y Karol G pasaron la página en el camerino de la cantante después de haber cantado juntos en El Coliseo de Puerto Rico, donde sus fans no pararon de gritarles que se besaran. Lamentabemente los bebecitos no volverán a estar juntos, pero quien quita si pronto hacen alguna colaboración.

