Jorge Ramos habló de su COVID-19: “Seguramente me descuidé en algún momento”

En el primero show de ‘Al Punto’ del 2022 después de su COVID-19 al comienzo de sus vacaciones, Jorge Ramos recibió a María Antonieta Collins, quien cada domingo pasa del estudio de ‘Despierta América en Domingo’ al estudio del show siguiente y hablaron del contagio.

“Seguramente me descuidé en algún momento”, le dijo Ramos a Collins luego de hacerle un pequeño relato de la pesadilla que vivió cuando al tercer día de estar en una isla paradisíaca, esa que tanto soñó conocer, se enteró que estaba positivo de COVID-19.

“Fue horrible, toda la vida había querido ir a esas islas, al tercer día positivo de COVID, se regresa toda la familia, me tengo que quedar 10 días encerrado“, le dijo el amigo a su amiga.

El momento más de complicidad ante ambos fue cuando Jorge Ramos que le preguntó a MAC: “¿Por qué al doctor Fauci no le da, por qué a ti no te da?”… La respuesta de María Antonieta sí que fue como el título del show de su colega y amigo: al punto.

“Porque no nos vamos a esas islas en África”, le respondió la periodista y escritora mexicana presentadora de ‘Despierta América en Domingo’.

Y si hasta aquí el diálogo venía interesante, el final puede dejar a muchos con la boca abierta. Como sabemos, Ramos se ha declarado desde hace años ateo, o no creyente de ninguna religión, sin embargo, antes que su amiga se despidiera para volver al set de ‘Despierta América’, le pidió que le recordara el Salmo 91 de la Biblia.

“Mil caerán a mi diestra, 10 mil a mi alrededor, mas a mí no llegará“, le dijo Collins mientras se iba caminando y dejaba a su amigo pensando en el Salmo.

Recordemos que te contamos que el periodista estaba listo para pasar las vacaciones de sus sueños en Mahe, islas Seychelles, con su familia, cuando una noticia que lo tiene a él de protagonista se cruzó en su camino… Jorge Ramos descubrió que estaba contagiado de COVID y quedó atrapado en dicha isla paradisíaca.

El propio periodista lo confirmó en una columna que escribió en la página de ‘Al Punto’ y cuyo título es: ‘Atrapado en el Paraíso’.

A modo de ‘breaking news’ Ramos contó que actúo de inmediato ante su noticia para nada positiva: “Nadie del resto del grupo estaba infectado y sorprendentemente encontré unos vuelos a Miami esa misma noche para regresar a todos. Mi hija Paola no me quería dejar solo y, en una increíble muestra de cariño y solidaridad, se quedó conmigo unos días para cuidarme“, explicó el periodista en la columna.

“Una vez que se confirma el diagnóstico, el ministerio de salud de las Seychelles se comunica contigo y te obliga a ponerte en estricta y solitaria cuarentena“, así como quedó confinado en su paradisíaco cuarto de hotel, rodeado de vegetación exótica, y un mar de color mágico, pero sin poder salir.

Pero ya esa pesadilla en donde tuvo de amuleto un arete de Chiquinquirá, terminó y pronto él contará el final de la historia como lo prometió: “Estoy atrapado en el paraíso. Todavía no sé ni cómo ni cuando me voy a poder ir de aquí. Pero sospecho que esta experiencia me va a marcar mucho. De hecho, ya me cambió. Me ha dado tiempo, mucho tiempo, de pensar en lo verdaderamente importante. Luego les cuento en que termina todo esto“.

El resto de la historia ya la sabes, y ya está en Miami con los suyos y trabajando.

