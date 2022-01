Chiquis sube su bata y muestra el piernón hasta arriba mientras se aplica su crema anticelulitis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Chiquis Rivera lanzó al mercado su crema anticelulitis se generó tremenda polémica pues acababa de separarse de Lorenzo Méndez y la promoción del producto la había hecho luciendo un hilo dental de infarto y meneando su colita. Ahora, eso ha quedado en el pasado, pues tras el éxito de su crema, Chiquis Rivera no puso reparo en subirse su bata y mostrar el piernón hasta arriba al tiempo que se aplica la crema anticelulitis de su marca BF Flawless Skin.

SI hay alguien que se siente muy segura de su cuerpo y de su belleza, esa es Chiquis Rivera, quien dejó a todos una vez más con la baba guindando al abrir y subir su bata para colocarse su crema anticelulitis dejando a la vista casi completamente los piernones que se gasta. Aunque no es de sus atractivos más halagados como lo es su colita, no hay duda que sus fans se deleitaron al ver un poquito más de las piernas de la cantante. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

Teníamos días sin ver alguna muestra de sensualidad de Chiquis Rivera. El drama familiar en el que se encuentra con su familia ha hecho que la cantante solo recurra a las redes sociales para promocionar alguno de los múltiples proyectos que realiza o para compartir algunos de sus positivos pensamientos. Pero, por fortuna, su marca BF Flawless Skin sigue andando y por eso, ella promociona sus productos siendo imagen de los mismos. Tal es el caso de la famosa crema anticelulitis de Chiquis Rivera, con la cual la misma le explica a su público cómo la aplica en sus piernas y así aprovechan y se echan un taco de ojo con la espectacular belleza y sensualidad de la cantante. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

En cuanto a su drama familiar, no ha hecho más mención directa en las redes sociales. Juan Rivera hizo hace unos días una rueda de prensa en la que dijo cuál era su sueldo cuando entró a trabajar en la compañía de su hermana Jenni Rivera y cuánto supuestamente se le debe. Ahí hizo mención a Chiquis Rivera y lo mucho que la ha querido: “Como un padre”, pero también dejó claro que la misma habría insultado a una de sus hijas. Chiquis parece haber decidido dejar todo ese drama atrás, pues son muchos los proyectos laborales que tiene ahorita con su marca de productos estéticos, su libro, su nueva mansión en Indian Springs, nuevos temas por venir y su programa de televisión. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

