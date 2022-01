Arrestan a un latino que se hacía pasar por oficial de policía en Miami

Un hombre de la ciudad de Hialeah, en el sur de Florida, ha terminado tras las rejas después de que la policía de Miami lo arrestara por, presuntamente, hacerse pasa por un oficial.

Al parecer, el hombre, identificado como Louis Lugo de 32 años, se encontró con unos agentes de policía trabajando en entre la 7 calle y la 43 avenida del Suroeste de Miami sobre las 3 de la mañana del domingo.

Louis Lugo fue arrestado por qué se hacía pasar Por un miembro policial de Miami

👇https://t.co/z7cbYnqWqc — Miami Diario (@miami_diario) January 20, 2022

“Le pregunté si necesitaba algún tipo de ayuda”, dijo la oficial Kiara Delva. Fue entonces cuando la mujer se dio cuenta de lo que llevaba puesto el sospechoso. “Los oficiales le preguntaron si era policía o guardia de seguridad. Él respondió que no lo era y cuando le preguntaron si podía presentar una prueba de identificación de la empresa de seguridad para la que trabajaba no pudo presentarla”, decía el informe policial.

Te puede interesar: Republicanos del Senado bloquean proyecto de ley de derechos electorales

De acuerdo a la versión de la policía, Lugo portaba “un cinturón con un arma de fuego negra, un taser, esposas, una radio, una porra y una linterna”. Al ver eso, los oficiales le preguntaron si tenía licencia para portar armas.

El hombre admitió ante la policía que no tenía ningún permiso para portar armas. Al fijarse aún más en el Ford Explorer que manejaba Lugo, los oficiales se dieron cuenta de que había una instalación de luces para hacer creer que se trataba de un vehículo policial. Incluso tenía un botón con el nombre de “persecución”. When out in the street spotting a police car is not out of the ordinary. Although what if the person behind the wheel of the police cruiser really isn’t an officer?https://t.co/7KkJBIlf4w— WSVN 7 News (@wsvn) January 19, 2022

No es la primera vez que este hombre tiene problemas con la ley. Según la policía, Lugo es un delincuente convicto y nunca debería haber llevado un arma.

“Es extremadamente peligroso el comportamiento que ha tenido el señor Lugo. No instalas luces y sirenas dentro de tu auto”, dijo la oficial de policía que estuvo involucrada en este caso.