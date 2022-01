Entre México y Estados Unidos: el atacante Paul Arriola quiere llegar a Qatar 2022 con un nuevo club

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Mundial de Qatar 2022 ha sido el objetivo de muchos futbolistas. La Copa del Mundo ha sido la principal razón por la que Rodolfo Pizarro, Jonathan dos Santos y Marcó Fabian cambiaron de clubes. En una situación similar está Paul Arriola. El experimentado atacante busca salir del DC United y la Liga MX es uno de sus posibles destinos.

“Con todo respeto, no tengo algo concreto ahorita de mi futuro, obviamente no todo es mi decisión si quiero ir o no, yo quiero ir a donde me ayude a llegar al Mundial y no puedo controlar todo. Sé que los clubes están hablando, pero la oportunidad es complicada por decisión del club y yo tengo respeto. Entiendo que esto es un negocio y me enfoco en la selección”, señaló Paul Arriola en conferencia de prensa.

DC United winger Paul Arriola confirms interest from Club America. [@TUDNUSA] pic.twitter.com/KlFNP3JVr1 — The Eagle Eye Podcast (@EagleEyePodcast) January 14, 2022

El veterano futbolista de 26 años de edad es pretendido por las Águilas del América de Santiago Solari. Sin embargo, el conjunto mexicano no es el único que está detrás del jugador para adquirir sus servicios. Los reportes indican que desde la MLS también hay interés por ficharlo, puntualmente desde los equipos Charlotte FC y FC Dallas. Sources: D.C. United receive multiple potential MLS record-setting trade offers of around $2m GAM from Charlotte FC and FC Dallas for USMNT winger Paul Arriola. Nothing agreed.



Club America continue their chase as well, having made multiple bids. Nothing agreed there either. pic.twitter.com/dkTiwcFtc0— Tom Bogert (@tombogert) January 19, 2022

Paul Arriola trabaja con la USMNT

Mientras se define el futuro del atacante, Arriola se mantiene en un campo de concentración de la selección de Estados Unidos. El delantero trabaja en su condición física y alista detalles para las próximas fechas FIFA, pero reconoce que no deja de pensar en el siguiente paso de su carrera.

“Ya quiero tener mi cabeza libre para jugar con la selección que es lo más importante para mí. La situación de club es muy complicado y no puedo hacer mucho por lo que ahora me intento enfocar en el campamento con la selección”, concluyó.

También te puede interesar:

· Santiago Solari y sus gustos europeos: las Águilas del América hacen oficial el fichaje de Jorge Meré, proveniente del fútbol alemán

· Estados Unidos y Canadá por encima de México: Oribe Peralta abandonó el fútbol, pero antes de irse atacó a los futbolistas mexicanos

· Ni a Chivas de Guadalajara, ni al fútbol mexicano: Julián Araujo no está interesado en el “Rebaño Sagrado”