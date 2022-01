VIDEO: Ángela Aguilar revela que su papá la excluyó del concierto de su familia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante estadounidense del momento, Ángela Aguilar sigue conquistando escenarios y convirtiéndose en una de las voces más frescas del regional mexicano, pues este domingo 23 de enero hará historia al presentarse en solitario en la Feria de León.

La heredera de la dinastía Aguilar dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y recalcó de una manera irónica que fue “excluida” por su padre Pepe Aguilar.

“Angelitos, les tengo que decir que este será el primer palenque, en 10 años, que no salgo a cantar con mi papá, porque el domingo tengo show entonces me desinvitó, no sé cómo sentirme” ÁNGELA AGUILAR

Desde temprana edad, Ángela Aguilar ha generado controversias con diversos rumores que circulan acerca de su vida personal como profesional, pues desde los cinco años de edad está inmersa en el mundo de la música, y desde entonces toda su vida se ha preparado para transmitir historias a través de su voz.

Aguilar es nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes la impulsaron a iniciar su carrera musical, al igual que su padre Pepe; la joven ha logrado generar gran éxito por su talento, pero también por su carisma hacia los demás.

En 2012 lanzó su primer álbum junto a su hermano Leonardo, el cual lleva el título de “Nueva Tradición”; este proyecto fue producido por Manuel Cazares, teniendo el sonido de un mariachi como principal, el cual tuvo gran éxito en diversas partes del país, incluso países como Estados Unidos.

Alista dueto con Yuridia

Fue en un en vivo a través de sus redes sociales que Pepe Aguilar confirmó el dueto de su hija Ángela Aguilar con Yuridia, pero también reveló que la joven este 2022 lanzará una colaboración con un famoso DJ.

Se trata nada más y nada menos que del DJ. Steve Aoki, el cual asegura Pepe Aguilar que el tema “no tiene mother”, además el intérprete de “Por mujeres como tú”, aseguró que su hija no deja de lado la música mexicana. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

Algunos seguidores de las cantantes quieren que dicha colaboración se grabada al ritmo del género regional mexicano pues próximamente Yuridia está por estrenar un disco cantando por primera vez este tipo de música. Pues cabe señalar que, el próximo disco de Yuridia, fue producido por Edén Muñoz, líder y vocalista de Calibre 50, además es compositor de varios éxitos como “A la Antigüita”.

