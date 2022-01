VIDEO: Talina Fernández confiesa que tuvo que vender sus joyas para sobrevivir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La “Dama del buen decir”, Doña Talina Fernández, ha tenido una vida muy complicada en los últimos años, y es que no sólo perdió a su hija, Mariana Levy de manera inesperada, sino que su salud también se vio mermada por esta misma situación, lo que le provocó que se le detectaran dos tumores en la cabeza y por ello continuamente se encuentra luchando con ellos y con la diabetes, la cual logra controlar gracias a sus medicamentos.

A pesar de su larga trayectoria, la conductora expuso en exclusiva para “De Primera Mano” que encontrar trabajo fue complicado y su situación económica se vio claramente afectada a raíz de su salida de Televisa, en donde se desarrolló profesionalmente, misma que al no finiquitarla contribuyó a que su economía pasara por una obscura temporada.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me… ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirle buscando y ya llegará”, señaló para el programa dirigido por Gustavo Adolfo Infante.

A pesar que la mamá de la fallecida Mariana Levy confesó que extraña sus anillos, aretes y demás joyas, bromeó diciendo que con el COVID-19, no tendría caso “andar toda alhajada” en su casa.

Talina Fernández subrayó que lo importante es que actualmente tiene trabajo, ante lo cual se encuentra absolutamente agradecida: “que Dios me permita a los 77 años seguir trabajando”.

Ante estos comentarios, Gustavo Adolfo Infante destacó la trayectoria de Talina Fernández y aseguró que la nueva pareja de la conductora tiene muchas razones para estar enamorado de ella.

“Con esa inteligencia, con esa sagacidad, con esa velocidad mental, con esa cultura, con esa charla, es simple y sencillamente hipnotizante”, aseguró el conductor de espectáculos.

Actualmente, Talina Fernández participa en el programa “Sale el Sol”, donde recientemente reveló como conoció a su actual pareja, José Manuel, a quien conoció horas antes de que acabara el 2021, pero con lo poco que lo conoce, la ha hecho realmente feliz, y la ha ayudado a rejuvenecer unos años.

Estrena novio

De acuerdo con la madre de la fallecida actriz Mariana Levy todo sucedió horas antes de finalizar el 2021, cuando fue al supermercado para hacer algunas compras en compañía de su nieta María. Pero fue ahí cuando se encontró con una mujer que le confesó que tenía un gran admirador, a quien sin dudarlo invitó a tomar un café.

También te puede interesar: