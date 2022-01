Se incendió el estadio de los Wolves y reportaron daños considerables

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este domingo en el Molineux Stadium, casa de los Wolves y del mexicano Raúl Jiménez. El siniestro generó daños considerables, según los organismos de seguridad.

El fuego se propagó por las inmediaciones del estadio a eso de las dos de la madrugada, hora de Inglaterra, y las llamas se iniciaron en la zona del bar, tal como lo informaron los Wolves a través de un comunicado.

El club también agradeció la labor de los bomberos, quienes con su oportuna labor evitaron una desgracia, y afortunadamente nadie resultó herido en el incidente.

La brigada de bomberos y otros organismos de rescate acudieron al estadio y sofocaron completamente el incendio a eso de las 6:45 de la mañana, hora en la que se retiraron del lugar.

There was a fire at @Wolves Molineux stadium overnight. @WestMidsFire say it broke out in the bar area of a conference suite on the first floor but was put out before it spread further (🎥 @Wolfpackwwfc) #CapitalReports pic.twitter.com/kRrroJqaOx