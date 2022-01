AMLO dice tener listo su “testamento político” en caso de fallecer durante su mandato

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con la finalidad de garantizar la estabilidad del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dice tener listo su “testamento político” en caso de perder la vida durante lo que resta de su mandato que concluye en el año 2024.

“Acerca de lo del testamento que genera inquietud, tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene como lo dije en el video el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado”, dijo.

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano precisó que este testamento, que no será dado a conocer mientras él viva, es para estar preparado ante cualquier eventualidad durante su gobierno.

“Sería irresponsable no prever estas cosas. Somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos pues ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando a un país, a todos, entonces no debe de extrañar, desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República y también en general, este testamento va a conocerse cuando yo deje de existir”, comentó.

“No puedo dar más detalles porque entonces irían a las notarías y ya no sería testamento, estamos bien y de buenas”, precisó.

¿Testamento Político?



Hoy el presidente @lopezobrador_ nos explica de qué trata este testamento y para qué sirve a la ciudadanía



Peeeero ¿es legal? 🤔 pic.twitter.com/CvYDrzYkYy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 24, 2022

Andrés Manuel López Obrador, de 68 años de edad, reiteró que se encuentra bien de salud y listo para trabajar con “intensidad”.

“Todo va muy bien, me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México”, aseguró.

“Estoy muy bien, ya me dieron licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país”, expresó.

López Obrador aprovechó para agradecer a la gente y a sus opositores por preocuparse por su salud tras la intervención a la que se sometió.

“Cuando se trata de un asunto de salud hay solidaridad, hay muestras de afecto sinceras. Les agradezco a todos”, exclamó.

La existencia del “testamento político” fue dado a conocer por el presidente tabasqueño en un video difundido el sábado 22 de enero, tras regresar a Palacio Nacional, luego de que un día antes, el viernes 21, estuvo en el hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para someterse a una exploración en las arterias y el corazón.

“Yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país?, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho porque amor con amor se paga“, comentó en el video del sábado.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

En lo que va del mes de enero de 2022, la salud de Andrés Manuel López Obrador preocupó a México debido a que por segunda vez se contagió de COVID-19 -la primera vez en enero de 2021- y por su hospitalización por el cateterismo cardiaco.

Además, el presidente mexicano padece de hipertensión y sufrió un infarto agudo de miocardio en diciembre de 2013, por lo que fue sometió a una cirugía coronaria en ese entonces.

Te puede interesar:

· Salud de AMLO preocupa a México tras cateterismo cardiaco y COVID-19

· AMLO regresa a su conferencia mañanera tras COVID-19: “Ya salimos del contagio, nos fue bien”

· “Me siento bastante bien” y con “ganas de vivir”, dice AMLO tras nuevo contagio por la COVID-19